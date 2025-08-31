В России поднимут стоимость ОСАГО для мотоциклистов

Центробанк России рассматривает возможность двукратного повышения стоимости ОСАГО в регионах, где зафиксированы массовые случаи мошенничества с автостраховками. Кроме того, во всех субъектах страны тариф на ОСАГО может вырасти еще на 15% из-за расширения тарифного коридора, сообщил руководитель объединения «МотоРоссия» Андрей Иванов, ссылаясь на данные страхового рынка.
«Мошенники переключились с автомобилей на мотоциклы: раньше они покупали очень дорогие, редкие модели мотоциклов и подставляли их в фейковых ДТП, потом получали огромные возмещения», — пояснил Иванов, его слова передает «Общественная служба новостей». По его словам, эту схему уже перестали применять и все мошенники получили тюремные сроки.
Он отметил, что ранее процедура оформления ОСАГО для владельцев мотоциклов была крайне затруднена — получить полис легальным способом было практически невозможно. С развитием онлайн-оформления эта проблема исчезла, и сейчас страховку можно купить дистанционно. Однако Иванов выразил опасение, что значительное повышение стоимости полиса приведет к росту числа мотоциклистов, которые будут выезжать на дороги без страховки.
