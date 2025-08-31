В России поднимут стоимость ОСАГО для мотоциклистов

В России подорожает ОСАГО в регионах, где были случаи массового мошенничества
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Раньше фиксировались массовые случаи страхового мошенничества среди мотоциклистов
Раньше фиксировались массовые случаи страхового мошенничества среди мотоциклистов Фото:

Центробанк России рассматривает возможность двукратного повышения стоимости ОСАГО в регионах, где зафиксированы массовые случаи мошенничества с автостраховками. Кроме того, во всех субъектах страны тариф на ОСАГО может вырасти еще на 15% из-за расширения тарифного коридора, сообщил руководитель объединения «МотоРоссия» Андрей Иванов, ссылаясь на данные страхового рынка.

«Мошенники переключились с автомобилей на мотоциклы: раньше они покупали очень дорогие, редкие модели мотоциклов и подставляли их в фейковых ДТП, потом получали огромные возмещения», — пояснил Иванов, его слова передает «Общественная служба новостей». По его словам, эту схему уже перестали применять и все мошенники получили тюремные сроки.

Он отметил, что ранее процедура оформления ОСАГО для владельцев мотоциклов была крайне затруднена — получить полис легальным способом было практически невозможно. С развитием онлайн-оформления эта проблема исчезла, и сейчас страховку можно купить дистанционно. Однако Иванов выразил опасение, что значительное повышение стоимости полиса приведет к росту числа мотоциклистов, которые будут выезжать на дороги без страховки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центробанк России рассматривает возможность двукратного повышения стоимости ОСАГО в регионах, где зафиксированы массовые случаи мошенничества с автостраховками. Кроме того, во всех субъектах страны тариф на ОСАГО может вырасти еще на 15% из-за расширения тарифного коридора, сообщил руководитель объединения «МотоРоссия» Андрей Иванов, ссылаясь на данные страхового рынка. «Мошенники переключились с автомобилей на мотоциклы: раньше они покупали очень дорогие, редкие модели мотоциклов и подставляли их в фейковых ДТП, потом получали огромные возмещения», — пояснил Иванов, его слова передает «Общественная служба новостей». По его словам, эту схему уже перестали применять и все мошенники получили тюремные сроки. Он отметил, что ранее процедура оформления ОСАГО для владельцев мотоциклов была крайне затруднена — получить полис легальным способом было практически невозможно. С развитием онлайн-оформления эта проблема исчезла, и сейчас страховку можно купить дистанционно. Однако Иванов выразил опасение, что значительное повышение стоимости полиса приведет к росту числа мотоциклистов, которые будут выезжать на дороги без страховки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...