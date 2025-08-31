Путин даст Пашиняну шанс снова стать союзниками

Президент РФ Владимир Путин сохраняет открытость в отношениях с Арменией, несмотря на стремление Еревана вступить в Евросоюз и заморозку участия в ОДКБ. Символично, что на полях саммита ШОС, который начался 31 августа в Тяньцзине, Путин провел первую встречу именно с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Буквально на днях Пашинян заявил о желании его страны стать полноправным членом ШОС, а от позиции Путина в решении этого вопроса будет зависеть слишком много, считает политолог Вячеслав Сутырин.
«Очень рад вас видеть и иметь возможность такую переговорить на полях саммита ШОС. Давно не виделись, накопилось много разных вопросов — двусторонних и региональных, международных. Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча, как это бывает обычно, когда мы встречаемся, будет полезной, содержательной», — приветствовал Путин премьер-министра Армении.
Пашинян начал приветствие с того, что он тоже рад встрече и возможности «пообщаться, поговорить». «У нас всегда очень насыщенная повестка, и я уверен, сегодняшняя тоже. Я очень рад тому партнерству и диалогу, который между нами сложился. Я имею в виду наш личный диалог и, конечно же, очень активный диалог между нашими братскими странами», — заявил Пашинян.
Встреча Путина с Пашиняном стала первой для российского лидера на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине. Незадолго до этого премьер Армении заявил о желании его страны стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (сейчас Армения, как и ее сосед — Азербайджан, имеет статус партнера по диалогу ШОС). Год назад при поддержке России статус члена ШОС получила Беларусь.
Пока, как считает директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив Института международных исследований МГИМО МИД России Вячеслав Сутырин, какой-то стратегической линии в этом процессе нет, и то, поддержит ли президент Путин повышение статуса Армении, зависит от ряда факторов. «Заявление Пашиняна сделано довольно неожиданно. И важно понять серьезность намерений Еревана, а это покажут дальнейшие шаги армянского руководства. В Армении принят закон о намерении вступить в Евросоюз, с другой стороны — заморожено участие в ОДКБ. Сейчас возникло желание вступить в ШОС.
Такое впечатление, что армянское руководство просто пытается постоянно маневрировать, совершая шаги то на Запад, то вроде как на Восток. Армяне хотят прощупать почву и понять, какие у них реально есть возможности», — отметил Сутырин.
Вместе с тем, по мнению политолога, процесс вступления Армении в ШОС может усилить ее позиции на «западном направлении». Ведь и с Европой, и с США отношения Еревана складываются непросто: поощряются только попытки дистанцировать Армению от России, ослабить их связь. «При этом риски для Армении растут, в том числе в сфере безопасности: ослабляя связь со своим ключевым союзником, по сути, отдаляется от гаранта своей безопасности. Альтернативы России для Армении в этом смысле нет. Конечно, от мнения России во многом будет зависеть членство Армении в ШОС», — убежден Вячеслав Сутырин.
По словам политолога, позиция России будет вырабатываться постепенно. «Все будет зависеть от той линии, которую будет проводить Ереван. В том числе и в переговорах с Москвой. Путин и Пашинян, конечно должны обсудить эту тему, чтобы Армения могла заручиться поддержкой России. В целом, я не вижу каких-то красных линий с тем, чтобы России не взаимодействовать с Арменией в рамках ШОС. Но и Россия, и другие члены ШОС должны будут оценить внешнеполитический вектор Армении, который в последнее время демонстрирует большую переменчивость. Здесь важна реакция того же Ирана, который, как и Россия, на уровне партнерских отношений поддерживает Армению», — заключил Сутырин.
