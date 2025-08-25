Россия и Иран отреагировали на сделку Трампа с Пашиняном и Алиевым

Президенты России и Ирана отреагировали на декларацию Армении, Азербайджана и США по Зангезурскому коридору. Во время телефонного разговора 25 августа Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили ситуацию на Южном Кавказе. По мнению политолога Ниязи Ниязова, строительство «Маршрута Трампа» повысит транзитные возможности РФ и Ирана.
«В ходе разговора Владимир Путин проинформировал об основных итогах состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах. Масуд Пезешкиан выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса», — сказано в сообщении Кремля.
По официальной информации, Путин и Пезешкиан обсудили двустороннее сотрудничество, в частности, в энергетической и транспортной сферах. «Затрагивались также ситуация вокруг иранской ядерной программы и развитие событий в регионе Южного Кавказа», — отмечено в пресс-релизе.
31 августа — 1 сентября Путин и Пезешкиан будут участвовать в саммите ШОС, который пройдет в Тяньцзине. Ожидается, что там лидеры смогут пообщаться вживую.
Ситуация на Южном Кавказе для России и Ирана объяснимо находится в повестке двусторонних отношений. Речь идет о создании так называемого «Маршрута Трампа», который больше известен как Зангезурский коридор (спорная территория между Арменией и Азербайджаном). 8 августа в Вашингтоне Армения, Азербайджан и США подписали декларацию о строительстве автомобильной и железной дороги и передачи этого участка американской частной компании.
15 августа вице-премьер РФ Алексей Оверчук сказал журналистам правительственного пула, что Москва поддерживает Ереван в вопросе строительства «Маршрута Трампа», если «Армения считает, что что-то для них хорошо». «Если они считают, что подписание соответствующей декларации в Вашингтоне обеспечивает большие гарантии безопасности, то это хорошо, потому что мы также поддерживаем мирные процессы на Южном Кавказе», — отметил Оверчук.
По словам завкафедрой международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского госуниверситета Ниязи Ниязова, этот сухопутный коридор может быть выгоден и России. «С экономической точки зрения этот коридор предоставляет России доступ в Турцию, а оттуда — на Ближний Восток.
Кроме того, если состоится проект строительства железной дороги, товары пойдут в Центральную Азию транзитом через Россию. Это большие прибыли», — считает Ниязов.
Иран же, полагает эксперт, политизирует эту ситуацию из тех же экономических интересов. По мнению Ниязова, если «Маршрут Трампа» будет построен, это «снизит транзитную привлекательность Ирана». Политолог считает, что беспокойств по поводу безопасности быть не должно. «Это транзитная дорога, а не линия укрепления. Да, есть опасения, что в Армению за американской частной логистической компанией придет частная военная компания. Но в обществе ЧВК чаще связывают с вооруженными конфликтами, а здесь же это будет сугубо охранная структура.
Иран – огромное государство. Никакая ЧВК не в состоянии воевать с иранской армией», — считает политолог.
В Иране, как и в России, к строительству «Маршрута Трампа» относятся неоднозначно и этот проект у многих вызывает опасения. «Нужно учитывать еще один момент: в самом Иране идут очень сложные процессы, связанные с тем, что внутри иранской элиты сталкиваются две точки зрения: сохранить тренд на противостояние с Западом и США или выходить из изоляции, и начать участвовать в международных проектах, вливаться в международное разделение труда. Проект коридора может соединить Армению и Иран железной дорогой, и тогда транзитные возможности Ирана возрастут», — заключил Ниязи Ниязов.
