Беседа президента РФ Владимира Путина и Никола Пашиняна была хорошая и продолжительная. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева.
«Закончилась сейчас беседа с премьер-министром Армении Пашиняном, очень хорошая была беседа, продолжительная», — заявил Песков. Он отметил, что лидеры государств беседовали с глазу на глаз.
Разговор состоялся в ходе саммита ШОС, проводимого в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В рамках этого форума у президента России предусмотрен ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами.
