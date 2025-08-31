В Кремле оценили беседу Путина и Пашиняна. Видео

Песков: Путин и Пашинян провели очень хорошую и продолжительную беседу
Песков рассказал, как прошел разговор Путина и Пашиняна
Песков рассказал, как прошел разговор Путина и Пашиняна
Беседа президента РФ Владимира Путина и Никола Пашиняна была хорошая и продолжительная. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева.

«Закончилась сейчас беседа с премьер-министром Армении Пашиняном, очень хорошая была беседа, продолжительная», — заявил Песков. Он отметил, что лидеры государств беседовали с глазу на глаз.

Разговор состоялся в ходе саммита ШОС, проводимого в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В рамках этого форума у президента России предусмотрен ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами.

