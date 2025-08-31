Президент РФ Владимир Путин провел разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они поприветствовали друг друга и отметили, что рады проведению разговора. Информацию приводит Кремль.
«Уважаемый, Никол Воваевич очень рад вас видеть и иметь возможность такую переговорить на Полях сегодняшнего и завтрашнего мероприятия», — заявил Путин. Его слова приводит telegram-канал Кремля. Президент отметил наличие накопившихся вопросов, как двухсторонних, так и региональных и выразил надежду на то, что разговор будет содержательным.
Пашинян указал, что рад проведению встречи и состоявшимися переговорами. Он подчеркнул значимость сложившегося сотрудничества и конструктивного диалога между государствами. Кроме того, глава правительства отметил уверенность в содержательности обсуждаемой повестки, включая вопросы, вынесенные на рассмотрение в ходе нынешнего дня. На месте событий работают корреспонденты кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
Ранее, как сообщалось, последний разговор Владимира Путина и Никола Пашиняна прошел по телефону. В его ходе обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной повестки. Регулярные контакты между лидерами России и Армении подчеркивают стремление сторон к поддержанию стабильного диалога и сотрудничества на фоне меняющейся ситуации в регионе.
