«Рад вас видеть»: Путин поговорил с Пашиняном. Видео

Путин провел разговор с Пашиняном на саммите ШОС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин и Пашинян заявили, что рады проведению встречи, сообщили в Кремле
Путин и Пашинян заявили, что рады проведению встречи, сообщили в Кремле Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Президент РФ Владимир Путин провел разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они поприветствовали друг друга и отметили, что рады проведению разговора. Информацию приводит Кремль.

«Уважаемый, Никол Воваевич очень рад вас видеть и иметь возможность такую переговорить на Полях сегодняшнего и завтрашнего мероприятия», — заявил Путин. Его слова приводит telegram-канал Кремля. Президент отметил наличие накопившихся вопросов, как двухсторонних, так и региональных и выразил надежду на то, что разговор будет содержательным.

Пашинян указал, что рад проведению встречи и состоявшимися переговорами. Он подчеркнул значимость сложившегося сотрудничества и конструктивного диалога между государствами. Кроме того, глава правительства отметил уверенность в содержательности обсуждаемой повестки, включая вопросы, вынесенные на рассмотрение в ходе нынешнего дня. На месте событий работают корреспонденты кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.

Ранее, как сообщалось, последний разговор Владимира Путина и Никола Пашиняна прошел по телефону. В его ходе обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной повестки. Регулярные контакты между лидерами России и Армении подчеркивают стремление сторон к поддержанию стабильного диалога и сотрудничества на фоне меняющейся ситуации в регионе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин провел разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они поприветствовали друг друга и отметили, что рады проведению разговора. Информацию приводит Кремль. «Уважаемый, Никол Воваевич очень рад вас видеть и иметь возможность такую переговорить на Полях сегодняшнего и завтрашнего мероприятия», — заявил Путин. Его слова приводит telegram-канал Кремля. Президент отметил наличие накопившихся вопросов, как двухсторонних, так и региональных и выразил надежду на то, что разговор будет содержательным. Пашинян указал, что рад проведению встречи и состоявшимися переговорами. Он подчеркнул значимость сложившегося сотрудничества и конструктивного диалога между государствами. Кроме того, глава правительства отметил уверенность в содержательности обсуждаемой повестки, включая вопросы, вынесенные на рассмотрение в ходе нынешнего дня. На месте событий работают корреспонденты кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Ранее, как сообщалось, последний разговор Владимира Путина и Никола Пашиняна прошел по телефону. В его ходе обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной повестки. Регулярные контакты между лидерами России и Армении подчеркивают стремление сторон к поддержанию стабильного диалога и сотрудничества на фоне меняющейся ситуации в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...