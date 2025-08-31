31 августа 2025

Минобороны: силы ПВО России сбили 32 беспилотника ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Больше всего дронов сбили над Черным морем
Больше всего дронов сбили над Черным морем Фото:

Российские силы ПВО с 18:00 до 21:00 по московскому времени 31 августа уничтожили 32 украинских БПЛА. Об этом сообщило министерство обороны России

«Силы ПВО с 18.00 до 21.00 мск уничтожили 32 украинских беспилотника: 7 — над Крымом и 25 — над акваторией Черного моря», — отметили в ведомстве. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в тот же день Минобороны сообщало об уничтожении 21 украинского беспилотника в утренние часы над акваториями Азовского и Черного морей, а также над Крымом. Таким образом, за сутки российские силы ПВО сбили более 50 БПЛА, что свидетельствует о продолжающихся попытках атак с использованием беспилотников в данном регионе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские силы ПВО с 18:00 до 21:00 по московскому времени 31 августа уничтожили 32 украинских БПЛА. Об этом сообщило министерство обороны России «Силы ПВО с 18.00 до 21.00 мск уничтожили 32 украинских беспилотника: 7 — над Крымом и 25 — над акваторией Черного моря», — отметили в ведомстве. Информации о пострадавших не поступало. Ранее в тот же день Минобороны сообщало об уничтожении 21 украинского беспилотника в утренние часы над акваториями Азовского и Черного морей, а также над Крымом. Таким образом, за сутки российские силы ПВО сбили более 50 БПЛА, что свидетельствует о продолжающихся попытках атак с использованием беспилотников в данном регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...