Туман накрыл Екатеринбург 1 сентября
Ранним утром 1 сентября в Екатеринбург пришел плотный туман. Он появился из-за сильного понижения температуры и смешивания теплого и холодного воздухов. Фотографиями туманных улиц делятся очевидцы в соцсетях.
«Сайлент хилл добрался до Екатеринбурга!» — шутит один из пользователей. Действительно, туман настолько плотный, что дальше 10-15 метров практически ничего не видно. Из-за этого на трассах дежурят полицейские. Такие меры безопасности приняты во избежание трагедий, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
