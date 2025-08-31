31 августа 2025
30 августа 2025

Екатеринбург накрыл густой туман. Фото

Служба новостей «URA.RU»
Туман накрыл Екатеринбург 1 сентября
Туман накрыл Екатеринбург 1 сентября Фото:

Ранним утром 1 сентября в Екатеринбург пришел плотный туман. Он появился из-за сильного понижения температуры и смешивания теплого и холодного воздухов. Фотографиями туманных улиц делятся очевидцы в соцсетях.

«Сайлент хилл добрался до Екатеринбурга!» — шутит один из пользователей. Действительно, туман настолько плотный, что дальше 10-15 метров практически ничего не видно. Из-за этого на трассах дежурят полицейские. Такие меры безопасности приняты во избежание трагедий, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Служба новостей «URA.RU»
