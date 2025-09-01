Путин успел пообщаться с Моди и Цзиньпином перед началом ШОС. Видео

Путин, Моди и Си Цзиньпин провели встречу перед началом саммита ШОС
Путин скоро выступит на запланированном заседании
Путин скоро выступит на запланированном заседании Фото:
Президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу перед началом саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает Кремль. 

«Путин коротко пообщался с Си Цзиньпином и Моди перед началом заседания саммита ШОС», — сообщает Кремль. Встреча прошла в рамках подготовки к пленарным заседаниям саммита. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы региональной безопасности, экономического сотрудничества и противодействия новым вызовам.

ШОС проходит в Китае с 31 августа по 3 сентября. Там президент России Владимир Путин проведет ряд важных переговоров, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. После чего глава российского государства также примет участие в военном параде, посвященном победе Китая над Японией в 1945 году.

{{author.id ? author.name : author.author}}
