Якубовичу запретили пить алкоголь и пробовать подарки участников «Поле чудес»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врачи поставили Якубовичу диагноз сахарный диабет
Врачи поставили Якубовичу диагноз сахарный диабет Фото:

Ведущему телепередачи «Поле чудес» Леониду Якубовичу запретили употреблять алкоголь и пробовать подарки участников программы из-за состояния здоровья. Врачи поставили 80-летнему ведущему капитал-шоу диагноз сахарный диабет с осложнениями. Об этом сообщает Life.ru.

«Теперь ему придется придерживаться строгой диеты и отказаться от съедобных подарков участников „Поля чудес“», — сказано в сообщении Life.ru. Кроме того, добавляется, что Якубовичу запрещено употреблять алкоголь.

Отмечается, что подобные меры необходимы для предотвращения дальнейшего развития осложнений, связанных с диабетом. Ранее бессменный ведущий шоу «Поле чудес» жаловался врачам о сильной усталости и слабости.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ведущему телепередачи «Поле чудес» Леониду Якубовичу запретили употреблять алкоголь и пробовать подарки участников программы из-за состояния здоровья. Врачи поставили 80-летнему ведущему капитал-шоу диагноз сахарный диабет с осложнениями. Об этом сообщает Life.ru. «Теперь ему придется придерживаться строгой диеты и отказаться от съедобных подарков участников „Поля чудес“», — сказано в сообщении Life.ru. Кроме того, добавляется, что Якубовичу запрещено употреблять алкоголь. Отмечается, что подобные меры необходимы для предотвращения дальнейшего развития осложнений, связанных с диабетом. Ранее бессменный ведущий шоу «Поле чудес» жаловался врачам о сильной усталости и слабости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...