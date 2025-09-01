Якубовичу запретили пить алкоголь и пробовать подарки участников «Поле чудес»

Ведущему телепередачи «Поле чудес» Леониду Якубовичу запретили употреблять алкоголь и пробовать подарки участников программы из-за состояния здоровья. Врачи поставили 80-летнему ведущему капитал-шоу диагноз сахарный диабет с осложнениями. Об этом сообщает Life.ru.
«Теперь ему придется придерживаться строгой диеты и отказаться от съедобных подарков участников „Поля чудес“», — сказано в сообщении Life.ru. Кроме того, добавляется, что Якубовичу запрещено употреблять алкоголь.
Отмечается, что подобные меры необходимы для предотвращения дальнейшего развития осложнений, связанных с диабетом. Ранее бессменный ведущий шоу «Поле чудес» жаловался врачам о сильной усталости и слабости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.