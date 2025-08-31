В Свердловской области осудят серийного убийцу по прозвищу Паук

Прокуратура Богдановича (Свердловская область) передала в суд уголовное дело с ходатайством о применении медицинского обследования в отношении Сергея Паукова по прозвищу Паук. Его обвиняют в убийстве пожилой женщины, совершенном 27 лет назад.
«Мужчина, 1958 года рождения, страдающий психическим заболеванием, на протяжении ряда лет совершал особо тяжкие преступления на территории разных регионов страны. На его счету 13 убийств с разбоем, одно из которых совершено в 1998 году на территории Богдановичского района», — сообщает ведомство.
По версии следствия, в июле 1998 года Паук проник в дом к женщине и нанес ей не менее семи ударов ножом в область шеи и грудной клетки. Когда женщина умерла, мужчина ее ограбил.
Было возбуждено уголовное дело, но раскрыть преступление не удалось. В 2025 году материалы тщательно проанализировали следователи территориального следственного отдела вместе с сотрудниками отдела криминалистики СУ СК России по Свердловской области. В качестве вещественных доказательств исследовали следы пальцев рук, два отпечатка принадлежали Пауку. Фигуранта допросили, он признал вину.
Также медики заключили, что во время совершения преступления свердловчанин страдал органическим бредовым расстройством. В связи с этим Пауков нуждается в принудительном лечении в психиатрической больнице, добавил URA.RU старший помощник руководителя СК по Свердловской области полковник Александр Шульга.
Сергей Пауков родом из Орла. С апреля 1998 по сентябрь 1999 года он убил не менее 13 человек на территории шести регионов России. В 2001 году был признан невменяемым.
