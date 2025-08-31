Прокуратура ХМАО заставила нефтяную компанию выплатить долг по зарплате в 48 миллионов рублей

Прокуратура Мегиона (ХМАО) заставила нефтегазовую компанию «Мегруснефть» выплатить рабочим долг по зарплате в почти 50 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
«С целью восстановления нарушенных трудовых прав граждан прокурор города внес руководителю общества представление, которое рассмотрено и удовлетворено. После вмешательства надзорного ведомства задолженность по заработной плате погашена», — сообщается на сайте прокуратуры округа.
Прокуратура установила, что 162 работника не получили зарплату за июнь 2025 года. Общая задолженность составила свыше 48 миллионов рублей.
