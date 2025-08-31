31 августа 2025
30 августа 2025

Прокуратура ХМАО заставила нефтяную компанию выплатить долг по зарплате в 48 миллионов рублей

В ХМАО нефтяная компания задолжала рабочим зарплату в 50 миллионов рублей
После вмешательства прокуратуры долг перед сотрудниками был полностью погашен
После вмешательства прокуратуры долг перед сотрудниками был полностью погашен

Прокуратура Мегиона (ХМАО) заставила нефтегазовую компанию «Мегруснефть» выплатить рабочим долг по зарплате в почти 50 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«С целью восстановления нарушенных трудовых прав граждан прокурор города внес руководителю общества представление, которое рассмотрено и удовлетворено. После вмешательства надзорного ведомства задолженность по заработной плате погашена», — сообщается на сайте прокуратуры округа.

Прокуратура установила, что 162 работника не получили зарплату за июнь 2025 года. Общая задолженность составила свыше 48 миллионов рублей.

