Семеро детей отравились хлором в отеле в Анапе, четверо в реанимации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пострадавшие отдыхающие уже направили досудебную претензию отелю
Пострадавшие отдыхающие уже направили досудебную претензию отелю Фото:

Семь детей госпитализированы с отравлением после купания в бассейне отеля «Morea Family Resort&Spa» в Анапе. Четверо из них, включая двухлетнего ребенка, находятся в реанимации. Инцидент произошел из-за утечки хлора в воде.

«Туристы почувствовали резкий запах аммиака и сразу вышли из воды. Администрация отеля не вызвала скорую помощь», — отмечается в сообщении от Live.

Пострадавшие отдыхающие уже направили досудебную претензию отелю, требуя компенсации. Туристы, обратившиеся на горячую линию центра «безопасность 2.0», сообщают о ряде проблем, с которыми они сталкиваются на российских курортах. В их числе — несоблюдение социальной дистанции на пляжах, большие очереди, а также формальное отношение к использованию масок в кафе и гостиницах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Семь детей госпитализированы с отравлением после купания в бассейне отеля «Morea Family Resort&Spa» в Анапе. Четверо из них, включая двухлетнего ребенка, находятся в реанимации. Инцидент произошел из-за утечки хлора в воде. «Туристы почувствовали резкий запах аммиака и сразу вышли из воды. Администрация отеля не вызвала скорую помощь», — отмечается в сообщении от Live. Пострадавшие отдыхающие уже направили досудебную претензию отелю, требуя компенсации. Туристы, обратившиеся на горячую линию центра «безопасность 2.0», сообщают о ряде проблем, с которыми они сталкиваются на российских курортах. В их числе — несоблюдение социальной дистанции на пляжах, большие очереди, а также формальное отношение к использованию масок в кафе и гостиницах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...