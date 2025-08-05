Shot: десятки туристов из России отравились в элитном отеле на Кубе

Десятки российских туристов, отдыхавших в пятизвездочном отеле Iberostar Selection Varadero в Варадеро (Куба), пожаловались на массовое пищевое отравление после употребления морепродуктов. Об этом сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на пострадавших гостей.
«Практически сразу после ужина у многих начались проблемы с желудком, появилась рвота и повысилась температура», — цитирует Shot одного из отдыхающих. Постояльцы рассказали, что почувствовали сильное недомогание после обеда, в меню которого были креветки и красная рыба, приготовленные на гриле. Некоторые туристы утверждают, что морепродукты уже изначально выглядели испорченными.
По словам пострадавших, сотрудники отеля не приняли никаких мер после жалоб и объяснили массовое отравление акклиматизацией к кубинской кухне. Туристы сообщили, что за 12 дней отдыха семейная пара отдала около 350 тысяч рублей, однако качеством обслуживания и реакции персонала остались недовольны.
Случаи недовольства российских туристов качеством отдыха за рубежом происходят не впервые. Ранее в Египте отдыхающие жаловались на неудобства из-за размещения рядом с военной базой и ограничения на купание, а также на массовое отравление арбузами с высоким содержанием нитратов в различных отелях страны.
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