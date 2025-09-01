В США испугались российских подлодок «Циркон»

НАТО все чаще выражает обеспокоенность по поводу растущей активности российского подводного флота. Особое внимание уделяется многоцелевым атомным подводным лодкам класса «Ясень», вооруженным гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон». Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM).
«Угроза для сил НАТО со стороны российского ударного подводного флота значительно возросла как из-за увеличения количества передовых кораблей класса „Ясень“, так и из-за того, что всё больше противокорабельных крылатых ракет „Циркон“ поступают на вооружение», — пишет Military Watch Magazine. Эксперты отмечают, что появление на вооружении российских подводных лодок гиперзвуковых ракет «Циркон» существенно меняет баланс сил в Атлантике и Арктике. MWM подчеркивает: сочетание малошумности и скрытности подлодок класса «Ясень» с возможностями «Циркона» создает серьезные вызовы для систем обнаружения и защиты флотов НАТО.
В августе 2025 года военно-воздушные силы США, Великобритании и Норвегии подняли в воздух несколько противолодочных самолетов P-8 Poseidon в районе Крайнего Севера. Причиной стало появление российской подлодки, предположительно класса «Ясень», которая могла представлять угрозу для авианосца ВМС США «Джеральд Форд».
«Циркон» — это первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования. Она способна поражать цели на расстоянии до 1000 километров, развивая скорость до девяти Махов (примерно 11 тысяч километров в час). Подобные характеристики делают ракету практически неуязвимой для современных систем противовоздушной и противоракетной обороны. В настоящее время «Цирконами» уже оснащаются фрегаты проекта 22350, новейшие подлодки «Ясень-М», модернизируемый ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», а также подводные лодки проекта 949А «Антей». Ожидается, что в ближайшие годы эти ракеты получат все строящиеся и новые фрегаты и корветы ВМФ России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.