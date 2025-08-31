Что известно об экс-мэре из ХМАО, которая ушла из жизни на 76-м году

В Югре прощаются с экс-главой поселения Покур Валентиной Двиняниновой, которая ушла из жизни 31 августа. Она прошла путь от педагога до руководителя и общественного деятеля, внесшего вклад в развитие Нижневартовского района.
Педагог и воспитатель
Трудовую деятельность Валентина Двинянинова, уроженка Донецкой области, начала с педагогики. Она внесла значительный вклад в развитие образования в Нижневартовском районе, работая учителем начальных классов, затем преподавала русский язык и литературу. До начала политической карьеры поработала в Сосновоборской, Большетарховской и Покурской школах.
Руководитель и общественный деятель
С 1984 года Валентина Григорьевна активно участвовала в управлении и развитии родного края. Избранная председателем исполнительного комитета Покурского Совета народных депутатов, а затем в 1991 году главой администрации и главой сельского поселения Покур, она демонстрировала лидерские качества и понимание потребностей жителей. Ее работа на благо Нижневартовского района и села Покур была отмечена многочисленными наградами.
Признание и заслуги
За многолетнюю работу Валентина Двинянинова была удостоена высоких наград и званий. Среди них — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, звание «Ветеран труда», памятные знаки и почетные грамоты. В 2003 году ей было присвоено почетное звание «Почетный гражданин Нижневартовского района».
Хранитель истории и культуры
Коллеги и близкие отмечают ее вклад в сохранение истории, культуры и быта села Покур. После выхода на заслуженный отдых она создала общественный музей в селе, который стал центром памяти и гордости местного сообщества.
«Светлая память о Валентине Григорьевне Двиняниновой, мудром руководителе, педагоге, общественном деятеле, искреннем и принципиальном человеке, навсегда сохранится в сердцах жителей Нижневартовского района», — подчеркнул глава Нижневартовского района Борис Саломатин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!