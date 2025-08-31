31 августа 2025
30 августа 2025

Что известно об экс-мэре из ХМАО, которая ушла из жизни на 76-м году

В ХМАО прощаются с экс-главой поселения Покур Валентиной Двиняниновой
В ХМАО прощаются с экс-главой села Покур Валентиной Двиняниновой
В ХМАО прощаются с экс-главой села Покур Валентиной Двиняниновой

В Югре прощаются с экс-главой поселения Покур Валентиной Двиняниновой, которая ушла из жизни 31 августа. Она прошла путь от педагога до руководителя и общественного деятеля, внесшего вклад в развитие Нижневартовского района.

Педагог и воспитатель

Трудовую деятельность Валентина Двинянинова, уроженка Донецкой области, начала с педагогики. Она внесла значительный вклад в развитие образования в Нижневартовском районе, работая учителем начальных классов, затем преподавала русский язык и литературу. До начала политической карьеры поработала в Сосновоборской, Большетарховской и Покурской школах.

Руководитель и общественный деятель

С 1984 года Валентина Григорьевна активно участвовала в управлении и развитии родного края. Избранная председателем исполнительного комитета Покурского Совета народных депутатов, а затем в 1991 году главой администрации и главой сельского поселения Покур, она демонстрировала лидерские качества и понимание потребностей жителей. Ее работа на благо Нижневартовского района и села Покур была отмечена многочисленными наградами.

Признание и заслуги

За многолетнюю работу Валентина Двинянинова была удостоена высоких наград и званий. Среди них — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, звание «Ветеран труда», памятные знаки и почетные грамоты. В 2003 году ей было присвоено почетное звание «Почетный гражданин Нижневартовского района».

Хранитель истории и культуры

Коллеги и близкие отмечают ее вклад в сохранение истории, культуры и быта села Покур. После выхода на заслуженный отдых она создала общественный музей в селе, который стал центром памяти и гордости местного сообщества.

«Светлая память о Валентине Григорьевне Двиняниновой, мудром руководителе, педагоге, общественном деятеле, искреннем и принципиальном человеке, навсегда сохранится в сердцах жителей Нижневартовского района», — подчеркнул глава Нижневартовского района Борис Саломатин.

