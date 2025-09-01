Вышел из строя электрокабель, соединяющий Эстонию и Финляндию

Эстонско-финская линия электропередачи Estlink 1 была остановлена сегодня утром из-за технической неисправности на подстанции в Эспоо. Об этом сообщает финский системный оператор Fingrid.
«Эстонско-финская линия электропередачи Estlink 1 выведена из эксплуатации из-за неисправности на преобразовательной подстанции Эспоо на финской стороне», — говорится в сообщении Fingrid. Компания подчеркнула, что держит ситуацию на постоянном контроле и будет оперативно информировать участников рынка об изменениях.
Кроме того, отмечается, что в продолжительность отключения может измениться по мере получения дополнительной информации о неисправности. Мощность Estlink 1 составляет 350 мегаватт. Энергокабель был введен в эксплуатацию в 2007 году и является одним из ключевых каналов передачи электроэнергии между Финляндией и Эстонией.
