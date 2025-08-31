31 августа 2025

В Нижневартовске школьникам запретили носить никабы и хиджабы на занятия

© Служба новостей «URA.RU»
В Нижневартовске школьникам запретили носить религиозную одежду
В Нижневартовске школьникам запретили носить религиозную одежду Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) школьникам запретили носить религиозную одежду и атрибутику. Об этом URA.RU сообщили в городском департаменте образования.

«С 3 сентября 2025 года, с правом досрочного применения, вступает в силу новый стандарт, регулирующий внешний вид учеников российских школ. Руководствуясь статьей 38 Федерального закона №273-ФЗ „Об образовании в РФ“, образовательные организации могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды. С учетом нового ГОСТа внесены изменения в локальные акты, в которых установлен запрет на ношение религиозной одежды и/или ее атрибутики, головных уборов, в том числе хиджабов и никабов», — пояснила директор департамента образования администрации Нижневартовска Оксана Серебренникова.

Мэрия разослала в школы письма с разъяснениями. Сейчас классные руководители знакомят родителей с документами.

© Служба новостей «URA.RU»
