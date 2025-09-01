В Ульяновской области на линейке умерла 12-летняя школьница

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Во время торжественной линейки в Ульяновской области скончалась школьница
Во время торжественной линейки в Ульяновской области скончалась школьница Фото:
новость из сюжета
День знаний — 2025

В Ульяновской области утром 1 сентября скончалась 12-летняя школьница во время торжественной линейки. Трагедия произошла в поселке Октябрьский на территории сельского лицея. Об этом сообщили в СК по региону.

"Сегодня в ходе проведения линейки в МОУ Октябрьский сельский лицей одной из учениц 2012 года рождения стало плохо... Девочка умерла", — заявили в СК. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

Как рассказали очевидцы, девочке предоставили воду и сопроводили в медицинский пункт, после чего ее доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось — школьница умерла. По данным telegram-канала Shot, у нее имелась патология сердца.

На место происшествия оперативно прибыли криминалисты следственного управления и сотрудники СК России по Ульяновской области. Сейчас проводится доследственная проверка. В рамках мероприятий следователи намерены установить причины смерти, а также выявить другие обстоятельства, имеющие значение для правовой квалификации произошедшего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ульяновской области утром 1 сентября скончалась 12-летняя школьница во время торжественной линейки. Трагедия произошла в поселке Октябрьский на территории сельского лицея. Об этом сообщили в СК по региону. "Сегодня в ходе проведения линейки в МОУ Октябрьский сельский лицей одной из учениц 2012 года рождения стало плохо... Девочка умерла", — заявили в СК. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Как рассказали очевидцы, девочке предоставили воду и сопроводили в медицинский пункт, после чего ее доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось — школьница умерла. По данным telegram-канала Shot, у нее имелась патология сердца. На место происшествия оперативно прибыли криминалисты следственного управления и сотрудники СК России по Ульяновской области. Сейчас проводится доследственная проверка. В рамках мероприятий следователи намерены установить причины смерти, а также выявить другие обстоятельства, имеющие значение для правовой квалификации произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...