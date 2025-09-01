В Ульяновской области на линейке умерла 12-летняя школьница

В Ульяновской области утром 1 сентября скончалась 12-летняя школьница во время торжественной линейки. Трагедия произошла в поселке Октябрьский на территории сельского лицея. Об этом сообщили в СК по региону.
"Сегодня в ходе проведения линейки в МОУ Октябрьский сельский лицей одной из учениц 2012 года рождения стало плохо... Девочка умерла", — заявили в СК. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
Как рассказали очевидцы, девочке предоставили воду и сопроводили в медицинский пункт, после чего ее доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось — школьница умерла. По данным telegram-канала Shot, у нее имелась патология сердца.
На место происшествия оперативно прибыли криминалисты следственного управления и сотрудники СК России по Ульяновской области. Сейчас проводится доследственная проверка. В рамках мероприятий следователи намерены установить причины смерти, а также выявить другие обстоятельства, имеющие значение для правовой квалификации произошедшего.
