Вопрос сохранения свежести срезанных цветов актуален на протяжении всего года, а особенно в День знаний, 1 сентября, когда букеты традиционно вручают педагогам и родителям первоклассников и воспитанников детских садов. Такие композиции нередко проходят долгий путь и вынуждены выдерживать повышенные температуры в учебных аудиториях. Ученая Пермского Политеха рассказала URA.RU о наиболее эффективных и, наоборот, ошибочных методах продления срока жизни цветочных букетов.
«Ключевым универсальным правилом ухода остается ежедневная смена воды в вазе с обязательным мытьем емкости. При каждой смене рекомендуется обновлять косой срез каждого стебля, выполнять эту процедуру лучше под водой либо непосредственно в вазе. Оптимальным решением также считаются специальные препараты для срезанных цветов, такие как „Кризал“. Для максимального эффекта букет рекомендуется размещать в прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей, отопительных приборов и спелых фруктов», — рассказала ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Евгения Гладких.
Среди популярных, но неэффективных советов выделяется рекомендация добавлять в вазу сладкие напитки. Специалист отмечает, что это заблуждение. Содержащиеся в газированных напитках красители вредны для растений, а сахар способствует бурному росту микроорганизмов. По аналогичным причинам не рекомендуется использовать удобрения для комнатных растений — высокое содержание минеральных соединений и азота вызывает обезвоживание тканей и стимулирует рост микроорганизмов.
