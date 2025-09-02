Россия сохранит лидерство в мировом проекте, который не затрагивают войны

Россия сохранит лидерство в мировой космической гонке, которое началось со 2 сентября 1993 года, когда РФ и США подписали соглашение о строительстве Международной космической станции (МКС). Ее первый модуль — блок «Заря» — в 1998 году запустили наши ученые. Эксперты URA.RU уверены, что дальнейшее развитие космических технологий объединит страны и снизит риски возникновения военных конфликтов.
Россия продолжает лидировать в изучении космоса и его возможностей. Призыв, с которым наше государство выступает уже более 30 лет, отвлечет страны от милитаристской повестки, считает член-корреспондент Российской Ассоциации космонавтики имени К.Э. Циолковского Андрей Ионин.
«Скажу вам откровенно, во многом милитаристская повестка связана с интересами ВПК, потому что никакой иной возможности „загрузиться“ по максимуму у нее нет. Согласитесь? И нет такой научной области, которая могла бы поглотить так много средств и умственных возможностей как космонавтика. Поспорите? Думаю, нет. Если страны поставят себе цель достичь небывалых успехов в освоении космоса, пусть даже в кооперации, то ей придется перенаправить в эту область науки все производственные мощности ВПК и большое число научных кадров. В итоге проблема гонки вооружений и другие, которые провоцируют войны, исчезнут.
Космос — это путь к человечеству, на который просто необходимо решиться», — полагает Ионин.
Масштабные проекты, направленные на изучение космоса, всегда плодотворная работа союза государств, в одиночку здесь не справиться. Такое научное партнерство формирует эффективную площадку для разрешения системных проблем на мировом уровне, отмечает эксперт. И РФ продолжает сохранять лидирующее значение в этом вопросе, потому что участие российского сегмента в МКС незаменимо по разным причинам. Во-первых, историческим: наши ученые были первыми, кто вывел ее модуль на орбиту. Во-вторых, научными: другие страны, которые также подключены к этому проекту, не могут развиваться в этой области без сотрудничества с нами.
«Дело в том, что проект МКС начался со взаимодействия двух стран: РФ и США. У них были цели, которые можно было реализовать только совместными усилиями. Американцам нужно было получить от нас технологии создания долговременных орбитальных станций (ДОС), которыми они не владели. Конечно, они думали о том, чтобы научиться делать их самостоятельно. Однако поняв, как много на это уйдет времени и ресурсов, быстро отказались от этой идеи. А нам нужны были средства на другие проекты, это были суровые 90-е…», — сказал он.
После 2000-х ситуация изменилась: страны достигли своих целей, отметил эксперт. США освоили необходимые компетенции, а у России появились новые возможности для развития космической отрасли, но проект МКС продолжал существовать, обратил внимание Ионов. «Все дело в том, что сейчас ни та, ни другая сторона не понимают, что делать дальше, то есть они не видят проекта, который мог бы стать следующим после МКС. Если его сейчас завершат, то пилотируемая программа обоих стран просто завершится.
"Американский проект «Артемида» идет… ни шатко ни валко, а космические труды Илона Маска убрали в дальний ящик… У нас тоже, вы знаете, есть проблемы в этой области. Поэтому кооперация на этом уровне сохранится, как и площадка для сотрудничества", — заявил Ионин.
В любом случае сотрудничество стран вокруг мирного освоения космоса снизит риски милитаризации космического пространства, сказал URA.RU заместитель гендиректора «Роскосмоса» Сергей Крикалев. «Мы делаем все для того, чтобы оно не стало зоной боевых действий. Взаимодействие стран в вопросе изучения космоса должно продолжаться: идти в мирном русле, а не путем противостояния друг другу. Еще раз: я имею в виду сотрудничество на уровне здравого смысла, то есть не на основе политиканства, а с учетом тех вызовов, которые стоят перед человечеством», — сообщил Крикалев.
Космос — единственно место, где интересы всех стран совпадают, даже недружественных.
На практике такое сотрудничество может помочь урегулировать межгосударственные отношения на земле, полагает летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко. «Например, американцы — чистые прагматики, если у нас будет выгодная для них идея по проекту МКС, то они могут принять решение в нашу пользу относительно многих санкций», — рассказал он.
Несмотря на то, что США — наш союзник по МКС, важно не забывать о том, какие могут возникнуть риски от такого партнера, добавил он. «Россия раз за разом предлагает мирные шаги в различных вопросах, но видно, что американцы не готовы к ним из-за своей парадигмы доминирования. Если мы и допускаем высокие риски милитаризации космоса, то со стороны США, безусловно… Надеюсь, что со временем нам удастся их минимизировать. И мы уже это делаем, например, обсуждаем с нашими партнерами эти вопросы на площадках БРИКС и ШОС», — резюмировал Корниенко.
