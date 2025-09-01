Боксерша, которая провалила гендерный тест, подала апелляцию в спортивный суд

Иман Хелиф оспорила в CAS недопуск к ЧМ без подтверждения женского пола
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боксерша провалила гендерный тест и была дисквалифицирована Международной ассоциацией бокса (IBA)
Боксерша провалила гендерный тест и была дисквалифицирована Международной ассоциацией бокса (IBA) Фото:

Алжирская чемпионка Олимпиады в Париже по боксу Иман Хелиф подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на запрет World Boxing (WB) выступать в женских соревнованиях без подтверждения пола. Об этом сообщила пресс-служба CAS.

Спортсменка добивалась отмены требования пройти генетическое тестирование для допуска к чемпионату мира, который стартует 4 сентября. Суд отказал Хелиф в просьбе приостановить действие правила WB о генетическом тестировании до завершения разбирательства. В документе отмечается, что апелляция Хелиф будет рассмотрена по существу в обычном порядке.

Иман Хелиф ранее выиграла золото Олимпиады-2024, несмотря на дисквалификацию Международной ассоциацией бокса (IBA) за провальный гендерный тест — у нее, как и у тайваньской спортсменки Линь Юйтин, обнаружили мужской набор хромосом. После этого Международный олимпийский комитет (МОК) не стал отстранять боксерок от Игр, и обе завоевали золотые медали в своих весовых категориях. Позднее World Boxing, получившая признание МОК вместо IBA, ужесточила правила допуска на женские турниры и ввела обязательное генетическое тестирование.

*Трансгендеры относятся к движению ЛГБТ, признанному в России запрещенным и экстремистским

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Алжирская чемпионка Олимпиады в Париже по боксу Иман Хелиф подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на запрет World Boxing (WB) выступать в женских соревнованиях без подтверждения пола. Об этом сообщила пресс-служба CAS. Спортсменка добивалась отмены требования пройти генетическое тестирование для допуска к чемпионату мира, который стартует 4 сентября. Суд отказал Хелиф в просьбе приостановить действие правила WB о генетическом тестировании до завершения разбирательства. В документе отмечается, что апелляция Хелиф будет рассмотрена по существу в обычном порядке. Иман Хелиф ранее выиграла золото Олимпиады-2024, несмотря на дисквалификацию Международной ассоциацией бокса (IBA) за провальный гендерный тест — у нее, как и у тайваньской спортсменки Линь Юйтин, обнаружили мужской набор хромосом. После этого Международный олимпийский комитет (МОК) не стал отстранять боксерок от Игр, и обе завоевали золотые медали в своих весовых категориях. Позднее World Boxing, получившая признание МОК вместо IBA, ужесточила правила допуска на женские турниры и ввела обязательное генетическое тестирование. *Трансгендеры относятся к движению ЛГБТ, признанному в России запрещенным и экстремистским
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...