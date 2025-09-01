Боксерша, которая провалила гендерный тест, подала апелляцию в спортивный суд

Алжирская чемпионка Олимпиады в Париже по боксу Иман Хелиф подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на запрет World Boxing (WB) выступать в женских соревнованиях без подтверждения пола. Об этом сообщила пресс-служба CAS.
Спортсменка добивалась отмены требования пройти генетическое тестирование для допуска к чемпионату мира, который стартует 4 сентября. Суд отказал Хелиф в просьбе приостановить действие правила WB о генетическом тестировании до завершения разбирательства. В документе отмечается, что апелляция Хелиф будет рассмотрена по существу в обычном порядке.
Иман Хелиф ранее выиграла золото Олимпиады-2024, несмотря на дисквалификацию Международной ассоциацией бокса (IBA) за провальный гендерный тест — у нее, как и у тайваньской спортсменки Линь Юйтин, обнаружили мужской набор хромосом. После этого Международный олимпийский комитет (МОК) не стал отстранять боксерок от Игр, и обе завоевали золотые медали в своих весовых категориях. Позднее World Boxing, получившая признание МОК вместо IBA, ужесточила правила допуска на женские турниры и ввела обязательное генетическое тестирование.
*Трансгендеры относятся к движению ЛГБТ, признанному в России запрещенным и экстремистским
