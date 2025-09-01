Стало известно, когда подорожают билеты в пермский зоопарк

Билеты в новый пермский зоопарк подорожают уже с октября. До конца сентября приобрести билеты можно с 50% скидкой, так как не все животные успели переехать на новое место. Об этом сообщили в Министерстве культуры Пермского края.
«Скидка на входной билет в пермский зоопарк продлится до 30 сентября. Сейчас для посетителей действует скидка 50% на билеты, так как не все животные переехали в новые вольеры», — сообщает издание «Текст» со ссылкой на региональное минкультуры.
Новый зоопарк расположился в микрорайоне Нагорном на улице Архитектора Свиязева, 17в. Площадь территории — 25 гектаров, что в 16 раз больше старой площадки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!