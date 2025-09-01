В Екатеринбурге группа мигрантов напала на местного жителя из-за дорожного конфликта. Причиной стала ссора из-за того, что, по мнению нападавших, водитель легкового автомобиля не уступил им дорогу, рассказали очевидцы.
«Группировка мигрантов набросилась на жителя Екатеринбурга. Причиной конфликта стало то, что, по их мнению, водитель легкового автомобиля „не уступил“ им дорогу. После короткой перепалки ситуация быстро переросла в драку», — сообщил telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Как отмечают свидетели, иностранцы толпой напали на водителя и начали его избивать. Прохожие, ставшие очевидцами происшествия, вмешались и разняли дерущихся, предотвратив серьезные последствия для пострадавшего.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского УМВД. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!