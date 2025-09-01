01 сентября 2025

В ДТП на трассе в ХМАО пострадала семья с детьми из Сургута

Авария произошла на 785 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск»
Авария произошла на 785 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» Фото:

В результате ДТП, произошедшего на автодороге «Тюмень — Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе, пострадали трое жителей Сургута (ХМАО), среди которых двое несовершеннолетних детей. Авария произошла 31 августа, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО. 

«В результате автоаварии 35-летняя женщина (водитель Chevrolet) и ее дочки трех и шести лет получили травмы», — сказано в telegram-канале ведомства. ДТП случилось около 15:00 на 785-м километре автодороги.

Авария произошла по вине 53-летнего водителя автомобиля «УАЗ», который, нарушив правила дорожного движения, совершил левый поворот в неразрешенном месте. В результате этого маневра произошло столкновение с автомобилем «Chevrolet».

