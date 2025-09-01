01 сентября 2025

Синоптики рассказали, ждать ли пермякам бабье лето в сентябре 2025 года

Сентябрь в Пермском крае будет холоднее, чем в прошлом году
© Служба новостей «URA.RU»
Пермяков ждет теплый сентябрь с небольшими скачками температуры
Сентябрь 2025 года в Пермском крае будет прохладнее, чем в предыдущие два года. При этом температура воздуха будет немного выше климатической нормы. В начале второй декады месяца синоптики прогнозируют возможные заморозки. Об этом сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

«В нынешнем году сентябрь прогнозируется значительно прохладнее, чем в последние два года. Средняя температура воздуха в сентябре будет соответствовать климатической норме на большей части края, на севере будет чуть выше нормы на 2-2,5 градуса. Первая пятидневка сентября будет умеренно теплой, но дождливой в южной половине края», — сообщает telegram-канал центра.

Отмечается, что в начале второй декады сентября существует вероятность поступления арктического воздуха. Несмотря на это, в дневные часы ожидается сохранение умеренно теплой погоды с температурами от +15 до +20 градусов. Во второй половине месяца температурный режим будет превышать климатическую норму в среднем на 1–2 градуса. В таких условиях возможны как продолжительные периоды сухой и теплой погоды — «бабье лето», так и заморозки, которые не исключены даже в южных районах региона.

© Служба новостей «URA.RU»
