Синоптики рассказали, ждать ли пермякам бабье лето в сентябре 2025 года

Сентябрь 2025 года в Пермском крае будет прохладнее, чем в предыдущие два года. При этом температура воздуха будет немного выше климатической нормы. В начале второй декады месяца синоптики прогнозируют возможные заморозки. Об этом сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.
«В нынешнем году сентябрь прогнозируется значительно прохладнее, чем в последние два года. Средняя температура воздуха в сентябре будет соответствовать климатической норме на большей части края, на севере будет чуть выше нормы на 2-2,5 градуса. Первая пятидневка сентября будет умеренно теплой, но дождливой в южной половине края», — сообщает telegram-канал центра.
Отмечается, что в начале второй декады сентября существует вероятность поступления арктического воздуха. Несмотря на это, в дневные часы ожидается сохранение умеренно теплой погоды с температурами от +15 до +20 градусов. Во второй половине месяца температурный режим будет превышать климатическую норму в среднем на 1–2 градуса. В таких условиях возможны как продолжительные периоды сухой и теплой погоды — «бабье лето», так и заморозки, которые не исключены даже в южных районах региона.
