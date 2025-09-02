На Западе заранее забили тревогу из-за военных учений РФ, КНДР и Китая

На Западе начали бить тревогу из-за укрепления отношений между Россией, Китаем и КНДР. Этому также поспособствовало участие представителей всех трех стран на саммите ШОС, который проходил в китайском городе Тяньцзинь. Об этом пишет Reuters.
«Любая новая концентрация военной мощи на Востоке, включающая в себя военную агрессию, вызовет тревогу у Запада», — отмечают журналисты в своем материале. Они также вспомнили прогнозы аналитика американского Национального бюро азиатских исследований, который предполагал, что с каждым днем растет вероятность проведения трехсторонних военные учений с участием Пекина, Москвы и Пхеньяна.
Данные заявления прозвучали на фоне саммита ШОС, который прошел в Китае. В нем приняли участие свыше 20 мировых лидеров. В мероприятиях также участвовали свыше 300 журналистов, среди которых — корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
Ранее саммит ШОС в Китае уже называли демонстрацией солидарности государств Глобального юга на фоне отсутствия западных лидеров и усиления сотрудничества между Россией и Китаем. Участие представителей КНДР, а также обсуждение экономических и политических вопросов без США и Европы, усилило обеспокоенность Запада возможным формированием нового центра силы и перспективой военных учений между Москвой, Пекином и Пхеньяном.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.