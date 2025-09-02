Путин отметил, чего ждет от Монголии и Китая

Путин ожидает дальнейшего укрепления отношений с Китаем и Монголией
Путин завтра примет участие в военном параде в Китае
Путин завтра примет участие в военном параде в Китае Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к углублению сотрудничества с Китаем и Монголией. Об этом он сообщил на трехсторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

«Россия искренне стремится к многостороннему развитию взаимовыгодных, равноправных и многоплановых отношений и с Китайской Народной Республикой, и с Монголией», — сказал Путин в ходе встречи, которая транслировалась на «России 24». Российский лидер отметил также, что для Москвы важно не только поддерживать сложившееся сотрудничество, но и придавать ему новые формы.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы совместных проектов в энергетике, транспорте и торговле. Путин отметил, что укрепление экономических связей и запуск новых инициатив позволят повысить устойчивость региона. Лидеры договорились продолжить координацию усилий по обеспечению безопасности на границах и поддержанию стабильности в Северо-Восточной Азии.

Трехсторонняя встреча проходила в Доме народных собраний в Пекине. Накануне в Китае также завершился саммит ШОС, где помимо российского президента принимали участие лидеры из более 20 стран. Журналисты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов также находились на месте встречи, фиксируя происходящее. 

