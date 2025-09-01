Россия и Китай выбрали общую идею для противостояния США

Сохранение памяти об итогах войны с фашистской Германией и милитаристской Японией — принципиально важно и для России, и для Китая. В этом, объяснил URA.RU замдиректора по научной работе ИМЭМО РАН Александр Ломанов, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин солидарны. Они противостоят идеологии США, Японии и других стран, которые пытаются принизить роль СССР и Китая в победах в Европе и на Востоке. Память о тех событиях — это то, что объединяет две страны.
- Владимир Путин прилетел в Китай с официальным визитом в дни 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это — ответ на визит Си Цзиньпина в Москву на празднование Победы в Великой Отечественной войне. Почему визиты приурочены именно к этим датам?
- Дело в том, что Россия и Китай активно поддерживают друг друга в том, чтобы и память о победе советского народа над немецким фашизмом, и память об огромном вкладе Китая в разгром империалистической Японии не были вычеркнуты из мировой истории под давлением зарубежных сил, которые пытаются переписать историю. Причем переписать таким образом, чтобы возвысить роль Запада в победе в этой войне, прежде всего, США, и всячески принизить, а лучше всего — вычеркнуть память о вкладе Советского Союза и Китая. Думаю, что это один из главных движущих мотивов.
Россия полностью признает решающий вклад Китая в разгром Японии. А Китай является единственной из стран-победительниц, сформировавших Совбез ООН, которая признает решающий вклад СССР в разгром фашизма.
- С точки зрения текущих геополитических процессов почему это важно?
- Попытки переписать историю Второй мировой войны на самом деле наблюдаются чуть ли не с 1950-1960-х годов. Другое дело, да, ситуация тогда была другая: был мощный Советский Союз, была биполярная мировая система. Россия заинтересована в том, чтобы Китай помогал ей сохранять на международной арене объективную память о вкладе советского народа в победу над фашизмом.
Похожая ситуация и с Китаем: Япония не в полной мере признала свою ответственность за ту войну. Несмотря на то, что Япония принесла в Китай много горя и разрушений, ее позиция после войны отличалась от позиции Германии, которая активно пыталась и словом, и делом возместить, признать ущерб, который она причинила другим странам.
В Японии на уровне политических элит распространена идея о том, что Япония не виновата, что ее принудили, что это было стечение обстоятельств, что американцы очень сильно давили, ограничивали стране доступ к ресурсам, тогда как ей очень хотелось развиваться и помочь странам Азии освободиться от британского и французского колониализма. Поэтому, дескать, Япония исходила из добрых намерений — ей хотелось помочь Китаю избавиться от коммунистического движения, а странам Юго-Восточной Азии — от колониализма. Да, при этом были какие-то недостатки и трудности, но это вынужденные действия. Изначальная мотивация — позитивная.
- Историческая правда для России и для Китая как стран, больше всех пострадавших в той войне (у СССР — порядка 27 млн погибших, у Китая — более 35 млн), это такой принципиальный момент?
- Это достаточно сложная проблема для обеих стран. Для России принижение вклада советского солдата в освобождение Центральной Европы неприемлемо. Мы не можем спокойно относиться к тому, что память об этом перечеркивают, оскверняют, выдирают эту страницу из учебников истории. То же самое важно и для Китая. В этом интересы наших стран полностью совпадают. И официальная позиция Китая — это то, что вклад Советского Союза, а не Соединенных Штатов или Великобритании в разгром фашистской Германии, был решающим.
Для нас было бы позитивным моментом, если бы наши бывшие союзники — США, Великобритания и Франция — вернулись к оценке итогов Второй мировой войны, которая была в 1940-х годах.
Это было бы важным шагом для понимания мировой истории всеми странами. Но для этого должно произойти изменение глобальной ситуации в мире. А в перспективе завтрашнего дня это, к сожалению, невозможно.
- В мае Путин и Си выступили с заявлением о глобальной стратегической стабильности. Почему вновь и вновь лидеры возвращаются к этой теме?
- Это документы стратегического характера. Они ориентированы на долгосрочную перспективу. Но вся работа строится на обобщении практического опыта двухстороннего сотрудничества. Это отражение того, что российско-китайское стратегическое партнерство стабильно и постепенно развивается фактически с момента, предшествующего распаду СССР, с исторического визита Михаила Горбачева в Пекин в мае 1989 года. Тогда встреча Горбачева и Дэн Сяопина стала настоящим прорывом.
Это было историческое событие, которое позволило оставить в прошлом все противоречия, которые когда-то были между коммунистическими партиями двух стран, и начать продвижение к совершенно новому типу сотрудничества – свободному от идеологической конфронтации.
Этот процесс продолжается и сегодня. Уникальная особенность наших отношений в том, что за все эти годы в них не было резких переломов — каких-то спадов, конфликтных ситуаций. Идет методичная работа, в которой год за годом появляется что-то новое, отношения становятся глубже и прочнее. В этом плане эти отношения действительно уникальны по сравнению с теми, которые есть и у России, и у Китая с другими крупными странами.
Я просто обращу ваше внимание, что в китайских рейтингах отношений с зарубежными странами на первое место всегда ставится Россия. Это, казалось бы, парадоксально — Китай много торгует с Америкой, с Евросоюзом.
Но в своей табели о рангах, которая существует в понимании китайского руководства, Россия находится на первом месте, США – на втором, европейские страны – только на третьем.
- Такой уровень отношений сложился только при Си Цзиньпине?
- Скажем так: этот рейтинг окончательно сформировался к началу прошлого десятилетия. Это подтверждает то, что Китай считает лучшими не те отношения, где самый большой объем товарооборота, а те отношения, где самый высокий уровень взаимного доверия.
- Это касается, прежде всего, политического и экономического сотрудничества. А в области военного, военно-технического сотрудничества — мы остаемся на прежних позициях? Внеблоковый статус даже на фоне растущих угроз уже и Китаю? Между тем, часто приходится слышать трактовку, что после окончания украинского конфликта США бросят все силы против Китая.
- Я вполне согласен с этой трактовкой, поскольку в американо-китайских отношениях противоречия носят структурный, долгосрочный характер. И вне зависимости от того, что происходит в Европе, будет там много проблем с безопасностью или мало, китайская проблема из американской политики никуда не уйдет. Этого не произойдет не то что в ближайшие годы, а даже в ближайшие несколько десятилетий.
Но дело в том, что внешнеполитическая доктрина Китая, к которой в КНР относятся очень серьезно, полностью исключает создание военно-политических альянсов с любыми странами. Не только с Россией, просто вообще с кем бы то ни было. Китай рассматривает эту позицию как свое преимущество по отношению к западным странам.
Этот подход дает ему возможность преподносить западную блоковую политику, или политику «создания маленьких двориков за высокими заборами», как нечто устаревшее, как нечто унаследованное из эпохи ХХ века с присущим ей менталитетом холодной войны, блоковой конфронтации.
Китай говорит о том, что на дворе XXI век, и подобная организация международных альянсов — это страница прошлого. Нужны открытые формы взаимодействия без создания замкнутых блоков, без создания разделительных линий, без образования ничем не обоснованных экономических и технологических барьеров между странами. Так и строятся отношения России и Китая.
Поэтому в вашем вопросе есть важный внутренний вопрос: если западное давление на Китай станет настолько нестерпимым, Пекин решится на пересмотр базовых доктринальных отношений? Только после этого возникнет некая предпосылка для обсуждения вопросов формирования российско-китайского союза. Но в настоящее время Китай все-таки достаточно уверен в своих военных силах, в своем научно-технологическом потенциале, потенциале развития. Поэтому пока вопрос создания альянса просто не стоит.
