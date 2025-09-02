«Мой давний друг»: Си Цзиньпин обратился к Путину перед военным парадом

Председатель КНР Си Цзиньпин лично приветствовал президента России Владимира Путина в Пекине перед военным парадом, посвященным годовщине победы во Второй мировой войне. Лидер Китая назвал Путина своим давним другом и подчеркнул значимость предстоящих торжеств.
«Мой давний друг, я очень рад видеть вас снова в Пекине. Завтра мы будем торжественно отмечать победу над Японией. 3 сентября мы вместе примем участие в торжествах по случаю победы над фашизмом. Китай и Россия — основные страны, кто внес значительный вклад в Победу», — цитирует председателя КНР журналисты. Трансляцию проводит «Россия 24».
По словам Си Цзиньпина, участие российских и китайских делегаций в мероприятиях 3 сентября символизирует общий вклад двух стран в победу над фашизмом и милитаристской Японией. В ходе встречи Си Цзиньпин отметил, что российско-китайское сотрудничество продолжает укрепляться на фоне международной напряженности. Он подчеркнул, что предстоящий военный парад станет символом исторической памяти и единства стран, противостоявших фашизму.
Визит Владимира Путина в Пекин проходит по приглашению председателя КНР и подчеркивает стратегическое партнерство России и Китая, направленное на сохранение исторической памяти о Второй мировой войне. В церемониях, посвященных годовщине победы, также принимают участие главы и представители 26 иностранных государств. На месте также находятся журналисты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
