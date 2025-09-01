01 сентября 2025

Путин и Си Цзиньпин отстояли историческую правду об СССР

Китаист Ломанов: Путин и Си Цзиньпин противостоят попыткам переписать историю
Президент Владимир Путин приехал в КНР, чтобы отстоять историческую правду об СССР, считает китаист Александр Ломанов
Президент Владимир Путин приехал в КНР, чтобы отстоять историческую правду об СССР, считает китаист Александр Ломанов

Для президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина принципиально важно сохранение памяти об итогах войны с фашистской Германией и милитаристской Японией. Об этом в интервью URA.RU заявил замдиректора по научной работе ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

«Россия и Китай активно поддерживают друг друга в том, чтобы и память о победе советского народа над немецким фашизмом, и память об огромном вкладе Китая в разгром империалистической Японии не были вычеркнуты из мировой истории под давлением зарубежных сил, которые пытаются переписать историю», — сказал Ломанов. Так он прокомментировал визит Путина в Китай.

По его словам, Запад пытается всячески возвысить свою роль, особенно США, в победе во Второй мировой войне. При этом заслуги Советского Союза и Китая пытаются всячески принизить, добавил собеседник URA.RU.

Путин 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. В Тяньцзине Путин стал участником 25-го саммита ШОС, а в Пекине будет главным гостем военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

