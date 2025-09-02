Эксперт раскрыл, почему Япония боится признать поражение Китаю

Аналитик Котков: Япония никогда не признавала своих поражений перед странами
Япония на протяжении своей истории всегда старалась не признавать своих поражений, отмечает аналитик Котков
Япония на протяжении своей истории всегда старалась не признавать своих поражений, отмечает аналитик Котков

Япония отказалась направлять официальную делегацию на военный парад в Пекине по причине того, что Токио в принципе отказывается признавать проигрыш Китаю и другим странам во Второй мировой войне. Исключением для Японии являются только США. Об этом в беседе с журналистом URA.RU Екатериной Лазаревой рассказал руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

По его словам, японские власти призвали бойкотировать мероприятие, посвященное 80-летию окончания Второй мировой войны и победе Китая над милитаристской Японией. Связано это с историческими причинами. 

«Японцы никогда не признавали ни своих военных преступлений, совершенных на территории Китая, ни самого проигрыша войны Китаю. Япония считает, что она проиграла только США», — рассказал Котков журналисту агентства. Он отметил, что японская официальная историография последовательно игнорирует участие Китая в разгроме милитаристской Японии и отрицает свою ответственность за трагедии, случившиеся в соседней стране во время Второй мировой войны.

Котков сравнил нынешнюю позицию Японии с ситуацией после Первой мировой войны, когда поражение Германии объясняли «ударом в спину», а не военными действиями на собственной территории. По словам аналитика, капитуляция японских войск в августе 1945 года произошла после вступления в войну Советского Союза и была оформлена на территории континентального Китая, что сегодня в Токио предпочитают не вспоминать. Эксперт подчеркнул, что бойкот парада — часть общей политики Японии по пересмотру итогов Второй мировой войны и сохранению собственного национального нарратива.

Ранее китайские власти пригласили представителей всех стран-участниц Второй мировой войны на торжественные мероприятия в Пекине. Власти КНР подчеркивают, что память о событиях 1945 года остается ключевым элементом государственной идеологии и внешней политики страны.

Еще до этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что отказ Японии признавать итоги Второй мировой войны и высказывания о «незаконной оккупации» южных Курильских островов подтверждают реваншистский характер политики Токио. Российская сторона подчеркивает, что подобная позиция Японии противоречит международным соглашениям и Уставу ООН, а также воспринимается как попытка пересмотра послевоенного устройства.

