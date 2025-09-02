Эксперт раскрыл, почему Япония боится признать поражение Китаю

Япония отказалась направлять официальную делегацию на военный парад в Пекине по причине того, что Токио в принципе отказывается признавать проигрыш Китаю и другим странам во Второй мировой войне. Исключением для Японии являются только США. Об этом в беседе с журналистом URA.RU Екатериной Лазаревой рассказал руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.
По его словам, японские власти призвали бойкотировать мероприятие, посвященное 80-летию окончания Второй мировой войны и победе Китая над милитаристской Японией. Связано это с историческими причинами.
«Японцы никогда не признавали ни своих военных преступлений, совершенных на территории Китая, ни самого проигрыша войны Китаю. Япония считает, что она проиграла только США», — рассказал Котков журналисту агентства. Он отметил, что японская официальная историография последовательно игнорирует участие Китая в разгроме милитаристской Японии и отрицает свою ответственность за трагедии, случившиеся в соседней стране во время Второй мировой войны.
Котков сравнил нынешнюю позицию Японии с ситуацией после Первой мировой войны, когда поражение Германии объясняли «ударом в спину», а не военными действиями на собственной территории. По словам аналитика, капитуляция японских войск в августе 1945 года произошла после вступления в войну Советского Союза и была оформлена на территории континентального Китая, что сегодня в Токио предпочитают не вспоминать. Эксперт подчеркнул, что бойкот парада — часть общей политики Японии по пересмотру итогов Второй мировой войны и сохранению собственного национального нарратива.
Ранее китайские власти пригласили представителей всех стран-участниц Второй мировой войны на торжественные мероприятия в Пекине. Власти КНР подчеркивают, что память о событиях 1945 года остается ключевым элементом государственной идеологии и внешней политики страны.
Еще до этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что отказ Японии признавать итоги Второй мировой войны и высказывания о «незаконной оккупации» южных Курильских островов подтверждают реваншистский характер политики Токио. Российская сторона подчеркивает, что подобная позиция Японии противоречит международным соглашениям и Уставу ООН, а также воспринимается как попытка пересмотра послевоенного устройства.
