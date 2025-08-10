Захарова обвинила Японию в цинизме из-за заявлений об оккупации Курил

Заявления японских властей о «незаконной оккупации» южных Курильских островов и «неправомерности» вступления СССР в боевые действия против Японии в 1945 году звучат цинично. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Упомянутые заявления мининдел Японии категорически неприемлемы и звучат особенно цинично накануне отмечаемого прогрессивным миром 3 сентября 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны», — заявила Захарова. Ее слова приводит официальный сайт МИД РФ. Она отметила, что подобные высказывания подтверждают реваншистский характер современной японской политики.
Захарова также подчеркнула, что навязывание Японией ложных трактовок событий середины прошлого века свидетельствует о стремлении страны пересмотреть исторические итоги Второй мировой войны. По ее словам, Япония является единственной страной на планете, которая отказывается признавать итоги послевоенного урегулирования и стремится «обелить» или замолчать многочисленные преступления, совершенные японской армией в Восточной Азии в первой половине XX века.
Захарова также заявила, что подобная риторика недопустима для государственного деятеля такого уровня и не изменит объективную реальность, согласно которой южные Курильские острова законно перешли к СССР, нынешним правопреемником которого является Российская Федерация, на основании послевоенных договоренностей и Устава ООН. В преддверии памятной даты 3 сентября Захарова призвала Токио осознать полную ответственность за агрессию, развязанную в Азии в 1930-1940-е годы, и принести искренние извинения за страдания, причиненные ее народам.
Ранее, 4 августа, российский МИД выразил жесткий протест посольству Германии в Москве из-за высказываний посла ФРГ в Японии Петера Зигмунда о статусе южных Курильских островов. В ведомстве подчеркнули, что слова немецкого дипломата являются прямым посягательством на территориальную целостность России. Российская сторона отметила, что переход южных Курильских островов к СССР был оформлен по итогам Второй мировой войны и закреплен международными соглашениями и Уставом ООН. МИД назвал суверенитет России над этими территориями неоспоримым. Дипломаты также подчеркнули, что поддержка Берлином притязаний Японии выглядит некорректно в год 80-летия Победы во Второй мировой войне и воспринимается как попытка пересмотреть исторические итоги войны, что противоречит принципам международного права.
