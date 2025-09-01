Пермский завод выплатит работнику миллионы за потерю глаза

Чусовской городской суд (Пермский край) рассмотрел гражданское дело по иску прокуратуры, представляющей интересы местного жителя, к АО «Серовский завод ферросплавов». Поводом для обращения стало требование компенсации морального вреда мужчине, который получил тяжелую производственную травму на территории завода.
«В декабре 2024 года на производстве с жителем Горнозаводска произошел несчастный случай. Во время исполнения своих трудовых обязанностей работник получил серьезные повреждения и был госпитализирован. В результате травмы он находился на больничном более шести месяцев. В ходе судебного разбирательства прокурор ходатайствовал о взыскании в пользу потерпевшего 10 млн рублей», — сообщает Пермский краевой суд в соцсети «ВКонтакте».
При определении размера компенсации суд учел тяжесть последствий для пострадавшего — потерю глаза, проведение нескольких хирургических операций, длительный период лечения и последующую необходимость реабилитации. Суд установил, что инцидент произошел по вине должностных лиц предприятия. Было выявлено нарушение требований охраны труда. Например, работодатель не обеспечил сотрудника защитными очками, а также допустил выполнение работ при недостаточном уровне освещения.
По итогам рассмотрения дела Чусовской городской суд Пермского края постановил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.
