01 сентября 2025

Пермский завод выплатит работнику миллионы за потерю глаза

Пермский завод обязали выплатить 2 млн рублей работнику, лишившемуся глаза
Мужчина находился на больничном более шести месяцев
Мужчина находился на больничном более шести месяцев

Чусовской городской суд (Пермский край) рассмотрел гражданское дело по иску прокуратуры, представляющей интересы местного жителя, к АО «Серовский завод ферросплавов». Поводом для обращения стало требование компенсации морального вреда мужчине, который получил тяжелую производственную травму на территории завода.

«В декабре 2024 года на производстве с жителем Горнозаводска произошел несчастный случай. Во время исполнения своих трудовых обязанностей работник получил серьезные повреждения и был госпитализирован. В результате травмы он находился на больничном более шести месяцев. В ходе судебного разбирательства прокурор ходатайствовал о взыскании в пользу потерпевшего 10 млн рублей», — сообщает Пермский краевой суд в соцсети «ВКонтакте». 

При определении размера компенсации суд учел тяжесть последствий для пострадавшего — потерю глаза, проведение нескольких хирургических операций, длительный период лечения и последующую необходимость реабилитации. Суд установил, что инцидент произошел по вине должностных лиц предприятия. Было выявлено нарушение требований охраны труда. Например, работодатель не обеспечил сотрудника защитными очками, а также допустил выполнение работ при недостаточном уровне освещения.

По итогам рассмотрения дела Чусовской городской суд Пермского края постановил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.

