Акции «Газпрома» взлетели после подписания исторического соглашения с Китаем

Акции «Газпрома» заметно подорожали на Московской бирже. На пике торгов стоимость одной бумаги достигла 136,41 рублей, что на 1,11% выше уровня предыдущего дня. Позже рост скорректировался до 0,69% — акции торговались на уровне 135,84 рублей.
Как пишет РБК, причиной положительной динамики стала новость о подписании меморандума о стратегическом сотрудничестве с китайской CNPC. Ключевым элементом меморандума стало согласование строительства магистрального газопровода «Сила Сибири-2», а также транзитного маршрута через Монголию — «Союз-Восток». Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, стороны также договорились об увеличении поставок по уже действующим маршрутам. В рамках соглашения ожидается, что поставки российского газа в Китай по «Силе Сибири-2» будут осуществляться на протяжении 30 лет. Годовой объем экспорта составит 50 млрд кубометров.
«Сила Сибири-2» — это проектируемый трубопровод, который соединит газовые месторождения Западной Сибири с Китаем, пройдя через территорию Монголии. Протяженность трассы составит около 6,7 тысяч километров, из которых 2,7 тысяч километров пролягут по российской территории. Проектирование началось в сентябре 2020 года, и с тех пор стороны ведут активные переговоры по техническим и экономическим параметрам. Кроме того, стороны согласовали увеличение экспорта газа по действующему газопроводу «Сила Сибири» — с 38 млрд до 44 млрд кубометров в год. Также по восточному маршруту объем поставок возрастет с 10 млрд до 12 млрд кубометров.
Вице-премьер России Александр Новак ранее отмечал, что проект «Сила Сибири-2» обсуждался на высшем уровне между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран дали указание ускорить реализацию проекта, подчеркнув его стратегическое значение для обеих сторон. Министр энергетики России Александр Цивилев ранее подтверждал активную фазу переговоров между российскими и китайскими лидерами по проекту «Сила Сибири-2».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.