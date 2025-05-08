Путин и Си Цзиньпин поручили ускорить проект «Сила Сибири — 2»

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Газопровод «Сила Сибири - 2» должен пройти с территории Ямала и Западной Сибири в Китай
Газопровод «Сила Сибири - 2» должен пройти с территории Ямала и Западной Сибири в Китай Фото:
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Визит Си Цзиньпина в Россию

Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили проект «Сила Сибири — 2» и дали указания ускорить его реализацию. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«Обсуждали, это действительно важный проект, поэтому уже сделана определенная часть работы», — рассказал Новак журналистам ТАСС. Он отметил, что уже проведена часть работы по технико-экономическому обоснованию проекта. Новак также заявил, что корректировка маршрута газопровода, минуя Монголию, не обсуждается.

Газопровод «Сила Сибири — 2» должен пройти с территории Ямала и Западной Сибири в Китай. Его максимальная мощность составит 50 млрд куб. метров в год. В декабре 2023 года Россия сообщила об окончательном согласовании условий строительства газопровода между «Газпромом» и китайской CNPC.

Путин и Си Цзиньпин завершили переговоры, которые продолжались около семи часов. Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Россию для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили проект «Сила Сибири — 2» и дали указания ускорить его реализацию. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. «Обсуждали, это действительно важный проект, поэтому уже сделана определенная часть работы», — рассказал Новак журналистам ТАСС. Он отметил, что уже проведена часть работы по технико-экономическому обоснованию проекта. Новак также заявил, что корректировка маршрута газопровода, минуя Монголию, не обсуждается. Газопровод «Сила Сибири — 2» должен пройти с территории Ямала и Западной Сибири в Китай. Его максимальная мощность составит 50 млрд куб. метров в год. В декабре 2023 года Россия сообщила об окончательном согласовании условий строительства газопровода между «Газпромом» и китайской CNPC. Путин и Си Цзиньпин завершили переговоры, которые продолжались около семи часов. Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Россию для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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