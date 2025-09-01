Губернатор Челябинской области Алексей Текслер совместно с мэром Алексеем Лошкиным осмотрел строительство автомобильной дороги Красное Поле — Полетаево. Малый обход Челябинска соединит новые жилые микрорайоны Челябинска с региональной сетью, передает корреспондент URA.RU.
«Проект надо реализовать совместно с городом. Планы серьезные. Дорогу необходимо завершить в октябре. Успехов вам», — отметил глава региона.
Новая трасса станет частью малого обхода Челябинска и позволит перенаправить транспортные потоки в обход центра города. Жители микрорайонов Западного смогут быстрее и удобнее добираться на работу и домой.
Работы идут сразу по нескольким направлениям. На дороге к поселку Западный установили 108 опор освещения, еще 162 фонаря смонтированы на участке между Белым Хутором, Малиновкой и поселком Северным.
Сейчас на сетях освещения идут пусконаладочные работы. Завершить строительство ключевого участка дороги планируется в 2025 году.
