01 сентября 2025

Текслер и Лошкин проверили строительство дороги в новые районы Челябинска. Фото, видео

Алексей Текслер (второй слева) потребовал закончить участок малого обхода Челябинска до октября
Алексей Текслер (второй слева) потребовал закончить участок малого обхода Челябинска до октября Фото:
новость из сюжета
Челябинск расширяет границы за счет пригорода

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер совместно с мэром Алексеем Лошкиным осмотрел строительство автомобильной дороги Красное Поле — Полетаево. Малый обход Челябинска соединит новые жилые микрорайоны Челябинска с региональной сетью, передает корреспондент URA.RU.

«Проект надо реализовать совместно с городом. Планы серьезные. Дорогу необходимо завершить в октябре. Успехов вам», — отметил глава региона.

Новая трасса станет частью малого обхода Челябинска и позволит перенаправить транспортные потоки в обход центра города. Жители микрорайонов Западного смогут быстрее и удобнее добираться на работу и домой.

Работы идут сразу по нескольким направлениям. На дороге к поселку Западный установили 108 опор освещения, еще 162 фонаря смонтированы на участке между Белым Хутором, Малиновкой и поселком Северным.

Сейчас на сетях освещения идут пусконаладочные работы. Завершить строительство ключевого участка дороги планируется в 2025 году.

