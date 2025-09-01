01 сентября 2025

Для жителей Нижневартовска устроят виртуальное путешествие по легендарному месторождению

Власти Нижневартовска опубликовали афишу ко Дню нефтяника
VR-экскурсия по Самотлору запланирована 6 сентября
Для жителей Нижневартовска (ХМАО) организуют виртуальное путешествие по Самотлорскому месторождению. Экскурсия стала частью программы ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Об этом администрация города сообщила в своем telegram-канале.

«Ждем всех 6 сентября в 13 часов на площади Нефтяников. В программе: выступления артистов города, театрализованное представление, VR-путешествие на Самотлор, спортивные состязания и игры», — говорится в сообщении.

В 2025 году в Нижневартовске отметили 60-летие со дня открытия Самотлорского нефтяного месторождения. На юбилее побывал губернатор ХМАО Руслан Кухарук, он наградил ветеранов-нефтяников.

