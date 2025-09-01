Для челябинца дрифт закончился уголовным делом

В отношении жителя Челябинска, устроившего дрифт на перекрестке улиц Румянцева и 50-летия ВЛКСМ, возбуждено уголовное дело по статье 267.1 УК РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Полицейскими выявлена видеопубликация, на которой водитель, управляя автомобилем „ВАЗ-2107“, на пересечении улиц Румянцева и 50-летия ВЛКСМ, из хулиганских побуждений совершил действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. Сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску незамедлительно были приняты меры для установления правонарушителя, в результате которых он был установлен и задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
В отношении 18-летнего водителя возбуждено уголовное дело по статье 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Максимальная санкция данной статьи предусматривает под собой до двух лет лишения свободы.
