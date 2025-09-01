01 сентября 2025

Текслер потребовал проконтролировать запуск детсада в новом районе Челябинска. Фото, видео

Алексей Текслер и Алексей Лошкин проверили устройство детсада в поселке Западный
Алексей Текслер и Алексей Лошкин проверили устройство детсада в поселке Западный
Челябинск расширяет границы за счет пригорода

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал взять на контроль комплектование и обустройство детского сада в присоединенном к Челябинску поселке Западном. Поручение он дал председателю комитета по делам образования в областном центре Светлане Портье, передает корреспондент URA.RU.

«Оснащение оборудованием возьмите на контроль. Для полного комплектования остался лишь инвентарь. Объект важный, у меня к вам просьба оставаться в контакте с районом», — подчеркнул Текслер.

Осмотр детсада глава региона провел совместно с мэром Алексеем Лошкиным. Учреждение вместимостью почти на 300 воспитанников возводят в микрорайоне «Белый Хутор». Сейчас учреждение готово на 99% и перешло к плановой передаче. Проверку госстройндзора планируют завершить до 8 сентября, а передать детсад администрации до 1 января.

