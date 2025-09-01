Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал взять на контроль комплектование и обустройство детского сада в присоединенном к Челябинску поселке Западном. Поручение он дал председателю комитета по делам образования в областном центре Светлане Портье, передает корреспондент URA.RU.
«Оснащение оборудованием возьмите на контроль. Для полного комплектования остался лишь инвентарь. Объект важный, у меня к вам просьба оставаться в контакте с районом», — подчеркнул Текслер.
Осмотр детсада глава региона провел совместно с мэром Алексеем Лошкиным. Учреждение вместимостью почти на 300 воспитанников возводят в микрорайоне «Белый Хутор». Сейчас учреждение готово на 99% и перешло к плановой передаче. Проверку госстройндзора планируют завершить до 8 сентября, а передать детсад администрации до 1 января.
