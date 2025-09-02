Патрушев назвал истинную причину, зачем Японии сейчас Курильские острова

Патрушев: Япония хочет получить Курилы из-за ресурсов, а не справедливости
Спор вокруг Курильских островов продолжается с 1945 года
Спор вокруг Курильских островов продолжается с 1945 года Фото:
новость из сюжета
Япония и Россия делят Курильские острова

Япония претендует на Курильские острова не из-за исторической справедливости, а из-за желания получить доступ к минеральным и биологическим ресурсам. Такое заявление сделал помощник президента России Николай Патрушев в интервью, приуроченном ко Дню победы над милитаристской Японией.

«Японцам сегодня нужна не справедливость, а ресурсы. Морские глубины около Курил обладают уникальной гидрографией, течения выносят корм для огромных косяков рыб», — сказал Патрушев для РИА Новости.

Патрушев напомнил, что СССР вернул Курилы в 1945 году после освободительной миссии. Он также отметил, что в XX веке Япония неоднократно нарушала международное право, включая советско-японский договор о нейтралитете.

Спор вокруг Курильских островов продолжается с 1945 года. Япония претендует на четыре южных острова, которые называет «северными территориями». Россия считает их своей суверенной территорией.

