Патрушев назвал истинную причину, зачем Японии сейчас Курильские острова

Япония претендует на Курильские острова не из-за исторической справедливости, а из-за желания получить доступ к минеральным и биологическим ресурсам. Такое заявление сделал помощник президента России Николай Патрушев в интервью, приуроченном ко Дню победы над милитаристской Японией.
«Японцам сегодня нужна не справедливость, а ресурсы. Морские глубины около Курил обладают уникальной гидрографией, течения выносят корм для огромных косяков рыб», — сказал Патрушев для РИА Новости.
Патрушев напомнил, что СССР вернул Курилы в 1945 году после освободительной миссии. Он также отметил, что в XX веке Япония неоднократно нарушала международное право, включая советско-японский договор о нейтралитете.
Спор вокруг Курильских островов продолжается с 1945 года. Япония претендует на четыре южных острова, которые называет «северными территориями». Россия считает их своей суверенной территорией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.