01 сентября 2025

В ХМАО начали продавать iPhone без RuStore

В Югре ритейлеры начали продавать смартфоны Apple c пометкой «без RuStore». С 1 сентября в России вступило требование о предустановке отечественного магазина приложений на все телефоны.

«Смартфон Apple iPhone (без RuStore)», — говорится на сайте одного из ритейлеров. Аналогичные пометки в названиях товаров указаны и в других онлайн-магазинах.

Предустановка RuStore стала обязательной для всех смартфонов в стране. При этом по сравнению с Android функционал iPhone на данный момент не позволяет устанавливать сторонние магазины приложений.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре подешевели флагманские смартфоны от Apple и Samsung. В среднем телефоны упали в цене на 15-20%.

