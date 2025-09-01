В ХМАО начали продавать iPhone без RuStore

В Югре ритейлеры начали продавать смартфоны Apple c пометкой «без RuStore». С 1 сентября в России вступило требование о предустановке отечественного магазина приложений на все телефоны.
«Смартфон Apple iPhone (без RuStore)», — говорится на сайте одного из ритейлеров. Аналогичные пометки в названиях товаров указаны и в других онлайн-магазинах.
Предустановка RuStore стала обязательной для всех смартфонов в стране. При этом по сравнению с Android функционал iPhone на данный момент не позволяет устанавливать сторонние магазины приложений.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре подешевели флагманские смартфоны от Apple и Samsung. В среднем телефоны упали в цене на 15-20%.
