В Перми «легло» приложение для оплаты парковки

Оплатить парковку через приложение не получится
В Перми автомобилисты столкнулись с проблемами при попытке оплатить парковку. Мобильное приложение не работает. В Пермской дирекции дорожного движения сообщили, что устраняют неполадки.
«Наблюдаются проблемы в работе мобильного приложения, в настоящее время проводятся работы по их устранению. Рекомендуем использовать иные способы оплаты парковок или воспользоваться постоплатой», — говорится на сайте дирекции.
Ранее URA.RU рассказывало о разных способах оплаты парковки в Перми. Кроме приложения можно использовать паркоматы, сайт или SMS-оплату.
