01 сентября 2025

В Перми «легло» приложение для оплаты парковки

В Перми перестало работать мобильное приложение для оплаты парковки
Оплатить парковку через приложение не получится

В Перми автомобилисты столкнулись с проблемами при попытке оплатить парковку. Мобильное приложение не работает. В Пермской дирекции дорожного движения сообщили, что устраняют неполадки.

«Наблюдаются проблемы в работе мобильного приложения, в настоящее время проводятся работы по их устранению. Рекомендуем использовать иные способы оплаты парковок или воспользоваться постоплатой», — говорится на сайте дирекции.

Ранее URA.RU рассказывало о разных способах оплаты парковки в Перми. Кроме приложения можно использовать паркоматы, сайт или SMS-оплату. 

