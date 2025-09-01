С 2016 года в Перми начали действовать платные парковочные зоны. Их основная задача — улучшить транспортную ситуацию в городе, снизить нагрузку на центральные улицы и сократить количество автомобилей, оставленных на длительное время. В 2026 году в городе планируется обустроить 13 новых парковок. URA.RU рассказывает, какими способами сегодня можно оплатить парковку в Перми и как удобно управлять парковочной сессией.
Тарифные зоны и стоимость парковки
На территории города функционируют три основные зоны с различной стоимостью часа парковки: зона №101 обойдется в 20 рублей в час, №102 — в 40 рублей, а №103 — в 30 рублей. Кроме того, для удобства автомобилистов в Перми организованы перехватывающие и внутризональные стоянки.
Сайт «Парковочное пространство Пермь»
Пользователи могут оплатить парковку через сайт permparking.ru. Для этого необходимо авторизоваться на сайте. После входа в личный кабинет нужно выбрать нужную парковку — это можно сделать на карте, через поиск по адресу или через меню с перечнем парковок. Далее следует указать номер автомобиля, выбрать продолжительность стоянки и нажать «Начать парковку». Если на счете недостаточно средств, система предложит пополнить баланс с помощью банковской карты или через Систему быстрых платежей (СБП).
Мобильное приложение RuParking
Еще один способ оплаты — мобильное приложение RuParking, доступное для загрузки в AppStore, PlayMarket и RuStore. После установки и авторизации необходимо включить геолокацию. Пользователь может выбрать парковку на карте, по адресу или номеру зоны. Затем нужно указать номер автомобиля, выбрать время начала и окончания парковки и подтвердить оплату. Если средств на счете недостаточно, приложение предложит пополнить баланс доступным способом.
СМС-сообщение
Управлять парковкой можно и через СМС, отправив сообщение на номер 7878. Чтобы оплатить парковку, в тексте сообщения указывается р59*номер зоны*номер автомобиля с указанием региона*целое количество часов. Для мотоциклов в конце добавляется символ «А». Чтобы продлить парковку, необходимо отправить р59*x*количество часов (если припарковано одно транспортное средство) или р59*x*количество часов*номер ТС (если используется более одного транспортного средства). Для остановки парковки нужно прислать р59*с или р59*с *номер ТС. Также через СМС можно пополнить парковочный счет, указав р59*pay*сумма пополнения.
Паркомат
На улицах Перми установлены паркоматы, с помощью которых также можно оплатить парковку. Пользователю достаточно коснуться экрана, выбрать текущую или любую другую зону, ввести номер автомобиля и указать желаемую продолжительность стоянки. После проверки данных можно приступить к оплате, вставив банковскую карту в терминал.
Абонементы
Для тех, кто регулярно пользуется платными парковками, доступны абонементы на разные сроки — от 10 до 120 дней. Приобрести их можно онлайн на сайте «Парковочное пространство Перми», в приложении RuParking, через банкоматы, терминалы, кассы, сайт или приложение Сбербанка, в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения».
