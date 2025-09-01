01 сентября 2025

В Челябинской области установят памятник Николаю II

В Верхнеуральске (Челябинская область) установят памятник императору Николаю II. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания региона.

«В Верхнеуральске состоялось торжественное открытие „Парка любви и надежды“. Новый парк обустроен вокруг Свято-Никольского собора. Он стал долгожданным для жителей города, которые ранее обратились с просьбой о его строительстве к своему земляку, вице-спикеру законодательного собрания Юрию Карликанову. В новом парке установлены фонари из каслинского литья, скамейки и ротонды. Скоро здесь появится памятник Николаю II», — сообщили в пресс-службе заксобрания.

Карликанов принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 150-летию собора и в торжественном открытии парка. В присутствии горожан и гостей праздника на колокольню подняли и установили новый колокол весом 1140 килограммов, отлитый на Каменск-Уральском колокололитейном заводе.

После завершения службы епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима вручил награды верхнеуральцам, принимавшим участие в строительстве и благоустройстве храма. Патриарших грамот были удостоены строители, монтажники и благотворители. За помощь в преображении храма и благоустройстве территории соборной площади, а также прилегающего парка Карликанов был награжден архиерейской грамотой.

Будущий император Николай II посещал Верхнеуральск в 1891 году. 23 июля этого года он остановился в этом городе на ночлег.

