Дефицит врачей в свердловских селах восполнят местными жителями

В Свердловском областном медицинском колледже будут обучать помощников фельдшеров, которые смогут оказывать помощь в селах, где нет фельдшерско-акушерских пунктов. В основном подготовку пройдут женщины из числа местных жителей. Об этом рассказала директор медколледжа Ирина Левина.
«Мы будем работать в двух совершенно новых проектах. Это подготовка фельдшеров расширенных компетенций и помощников фельдшеров. В самых маленьких деревнях, селах Свердловской области, где живёт иногда меньше ста до трёхсот жителей, и нет фельдшерско-акушерских пунктов, из местных жителей будут готовить помощников фельдшеров. Замечательных добрых женщин находят на сельских сходах, мы их обучим как младших медсестер и они будут опекать, поддерживать сельских жителей, часто одиноких и пожилых», — рассказала Левина, выступая перед первокурсниками колледжа.
Предполагается, что под руководством опытного фельдшера обученные помощники смогут оказывать первую помощь, доставлять лекарства и ухаживать за маломобильными пациентами. Проект охватит 238 сел. Заявки начнут принимать с 1 сентября, курс обучения продлится до 30 сентября. Ожидается, что обучение пройдут 200 человек.
