В УФСИН высказались об ухудшении самочувствия Стрелкова в колонии

Слухи об ухудшении состояния здоровья экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), который отбывает наказание в исправительной колонии №5 Кирово-Чепецка Кировской области, не нашли подтверждения. Об этом сообщили представители Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по региону.
«Сообщения о его (Стрелкова — ред.) состоянии не соответствуют действительности», — подчеркнул представитель УФСИН. Информацию об этом передает РИА «Новости».
В региональном аппарате уполномоченного по правам человека сообщили, что не получали от осужденного жалоб на здоровье. Ранее telegram-канал Shot сообщил, что Стрелкову стало хуже в колонии.
Стрелков (Гиркин) был приговорен Мосгорсудом в январе 2024 года к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и дополнительным запретом на администрирование интернет-ресурсов сроком на три года. Его признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности через интернет.
Впоследствии Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений. В ноябре 2024 года Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу защиты. Стрелков был этапирован в специализированное учреждение для бывших сотрудников силовых структур, где сейчас и содержится.
В январе суд отказал Стрелкову в УДО. Как сообщило РАПСИ, в ходе закрытого судебного разбирательства было установлено, что характеристика не отвечает требованиям допустимости и достоверности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.