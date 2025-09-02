Shot: Игорь Стрелков с каждым днем в колонии чувствует себя все хуже и хуже

Ранее сообщалось о проблемах со здоровьем у Стрелкова
Ранее сообщалось о проблемах со здоровьем у Стрелкова Фото:
Экс-министра обороны ДНР Стрелкова обвинили в экстремизме

Состояние осужденного бывшего министра обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), отбывающего срок в колонии, продолжает ухудшаться. По данным SHOT, у него участились приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца, появилась сильная одышка и периодически отнимается рука.

«Стрелков-Гиркин пытается держаться, однако состояние с каждым днем ухудшается», — сообщает SHOT в telegram-канале. Сообщалось о проблемах со здоровьем у Стрелкова, связанных с условиями содержания. Он отбывает наказание за призывы к экстремизму.

Ранее Стрелков был задержан сотрудниками правоохранительных органов по обвинению в призывах к экстремизму. URA.RU собрало информацию, которая известна о Стрелкове.

