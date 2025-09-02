С 15 сентября Китай вводит безвизовый режим для граждан России с действующими заграничными паспортами. Как сообщил представитель МИД КНР Го Цзякунь, пилотная программа продлится до 14 сентября 2026 года и позволит россиянам находиться в стране без визы до 30 дней.
Улететь в Китай напрямую можно из многих городов — от Москвы до Якутска. Полный список городов вылета, направлений в Китае и стран, куда россияне могут поехать без визы, — в материале URA.RU.
Из каких российских городов можно напрямую улететь в Китай
Москва
Из московских аэропортов (Шереметьево, Домодедово, Внуково) можно напрямую улететь в такие города Китая, как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Санья, Чэнду и ряд других.
Время в пути: до Пекина — около 7 часов 45 минут, до Шанхая и Гуанчжоу — примерно 9,5 часа, до Саньи — 9 часов 45 минут, до Чэнду — 8 часов.
Авиакомпании: «Аэрофлот», China Eastern Airlines, Hainan Airlines, Sichuan Airlines и другие.
Санкт-Петербург
Направления: Пекин, Шанхай, Санья, Чэнду.
Время в пути: до Пекина — 7 часов 45 минут, до Шанхая — 9 часов 15 минут, до Саньи — 10 часов, до Чэнду — 8 часов.
Авиакомпании: «Аэрофлот», China Eastern Airlines, Hainan Airlines, Sichuan Airlines.
Владивосток
Города: Далянь, Пекин, Санья, Сиань, Харбин, Шанхай, Яньцзи.
Время в пути: до Даляня — 2 часа 10 минут, до Пекина — 2 часа 45 минут, до Саньи — 6 часов 10 минут, до Шанхая — 3 часа 25 минут.
Авиакомпании: China Southern Airlines, Hainan Airlines, S7 Airlines, «Аэрофлот».
Благовещенск
Направление: Харбин.
Время в пути: 1 час.
Авиакомпания: IrAero.
Екатеринбург
Направления: Пекин, Санья.
Время в пути: до Пекина — 5 часов 45 минут, до Саньи — 8 часов.
Авиакомпании: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии».
Иркутск
Города: Маньчжурия, Пекин, Харбин, Шанхай.
Время в пути: до Маньчжурии — 1 час 40 минут, до Пекина — 3 часа, до Харбина — 2 часа 40 минут, до Шанхая — 4 часа 40 минут.
Авиакомпании: Air China, IrAero, Hainan Airlines, S7 Airlines.
Казань
Направления: Санья, Шанхай.
Время в пути: до Саньи — 9 часов, до Шанхая — 8 часов.
Авиакомпании: China Eastern Airlines, «Аэрофлот».
Красноярск
Города: Маньчжурия, Пекин, Санья, Харбин.
Время в пути: до Маньчжурии — 2 часа 35 минут, до Пекина и Харбина — 3 часа 50 минут, до Саньи — 6 часов 25 минут.
Авиакомпании: IrAero, «Аэрофлот».
Новосибирск
Города: Пекин, Санья.
Время в пути: до Пекина — 4 часа 20 минут, до Саньи — 6 часов 35 минут.
Авиакомпании: S7 Airlines, «Аэрофлот».
Хабаровск
Города: Пекин, Санья, Харбин.
Время в пути: до Пекина — 3 часа 10 минут, до Саньи — 6 часов 20 минут, до Харбина — 1 час 40 минут.
Авиакомпании: «Аэрофлот».
Чита
Города: Пекин, Хайлар.
Время в пути: до Пекина — 5 часов 40 минут, до Хайлара — 1 час 20 минут.
Авиакомпания: Air China.
Южно-Сахалинск
Города: Пекин, Харбин.
Время в пути: до Пекина — 4 часа, до Харбина — 3 часа 15 минут.
Авиакомпания: «Аврора».
Якутск
Направление: Харбин.
Время в пути: 2 часа 55 минут.
Авиакомпания: «Якутия».
Что такое безвизовый режим и как он работает
Безвизовый режим — это соглашение между государствами, которое позволяет гражданам посещать друг друга на определенный срок, обычно от 30 до 90 дней, без предварительного оформления визы. Для въезда требуется действующий заграничный паспорт, а иногда также обратный билет, подтверждение проживания и медицинская страховка.
Такой порядок распространяется только на туристические, деловые и частные поездки; для работы, учебы или длительного пребывания необходима соответствующая виза. Несоблюдение установленных правил может привести к депортации, штрафам и запрету на последующий въезд.
К основным преимуществам относятся экономия времени и средств за счет отсутствия визовых процедур, удобство для незапланированных поездок и командировок, а также содействие развитию туризма и международных связей. В то же время действует ряд ограничений: необходимо строго соблюдать сроки и правила пребывания, иметь при себе все необходимые документы. Нарушения могут привести к санкциям, вплоть до запрета на въезд. Безвизовый режим не предоставляет права на трудоустройство или обучение — для этого требуются специальные визы.
С какими странами у России действует безвизовый режим
Европа
- Беларусь — до 90 дней, по загранпаспорту или внутреннему паспорту.
- Босния и Герцеговина — до 90 дней в течение 180 дней, загранпаспорт.
- Молдова — до 90 дней в течение 180 дней, загранпаспорт.
- Турция — до 60 дней, загранпаспорт.
- Сербия — до 30 дней в течение 60 дней, загранпаспорт.
- Черногория — до 90 дней, загранпаспорт.
Азия
- Азербайджан — до 90 дней, загранпаспорт.
- Армения — до 180 дней, загранпаспорт или внутренний паспорт.
- Бахрейн — до 14 дней, загранпаспорт, обратный билет, бронь.
- Вьетнам — до 45 дней, загранпаспорт.
- Грузия — до 1 года, загранпаспорт.
- Израиль — до 90 дней, загранпаспорт.
- Индонезия — до 30 дней, загранпаспорт.
- Иордания — до 30 дней, загранпаспорт.
- Катар — до 30 дней, загранпаспорт.
- Казахстан — до 90 дней, загранпаспорт или внутренний паспорт.
- Киргизия — до 90 дней, загранпаспорт или внутренний паспорт.
- Мальдивы — до 30 дней, загранпаспорт.
- Непал — до 90 дней, загранпаспорт.
- Мьянма — до 28 дней, загранпаспорт.
- ОАЭ — до 90 дней, загранпаспорт.
- Саудовская Аравия — до 90 дней, загранпаспорт.
- Таджикистан — до 90 дней, загранпаспорт.
- Таиланд — до 30 дней, загранпаспорт.
- Филиппины — до 30 дней, загранпаспорт.
- Шри-Ланка — до 30 дней, загранпаспорт.
- Южная Корея — до 60 дней, загранпаспорт.
Северная Америка
- Багамы — до 90 дней, загранпаспорт.
- Барбадос — до 28 дней, загранпаспорт.
- Доминика — до 21 дня, загранпаспорт.
- Доминиканская Республика — до 30 дней, загранпаспорт.
- Коста-Рика — до 90 дней, загранпаспорт.
- Куба — до 30 дней, загранпаспорт.
- Мексика — до 180 дней, загранпаспорт.
- Панама — до 180 дней, загранпаспорт.
- Сальвадор — до 90 дней, загранпаспорт.
- Ямайка — до 90 дней, загранпаспорт.
Южная Америка
- Аргентина — до 90 дней, загранпаспорт.
- Бразилия — до 90 дней, загранпаспорт.
- Боливия — до 90 дней, загранпаспорт.
- Венесуэла — до 90 дней, загранпаспорт.
- Колумбия — до 90 дней, загранпаспорт.
- Перу — до 183 дней, загранпаспорт.
- Чили — до 90 дней, загранпаспорт.
- Эквадор — до 90 дней, загранпаспорт.
Африка
- Ботсвана — до 90 дней, загранпаспорт.
- Египет — до 30 дней, загранпаспорт.
- Кения — до 90 дней, загранпаспорт.
- Маврикий— до 90 дней, загранпаспорт.
- Мадагаскар — до 90 дней, загранпаспорт.
- Марокко — до 90 дней, загранпаспорт.
- Намибия — до 90 дней, загранпаспорт.
- Сейшелы — до 30 дней, загранпаспорт.
- Тунис — до 90 дней, загранпаспорт.
- ЮАР — до 90 дней, загранпаспорт.
Куда можно поехать из России без загранпаспорта
Граждане России могут посещать некоторые страны и территории, предъявив только внутренний паспорт. В их числе — Абхазия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия.
При этом въезд в Абхазию и Южную Осетию осуществляется исключительно по внутреннему паспорту. В Армению разрешено въезжать по внутреннему паспорту, однако для длительного пребывания или определенных процедур может понадобиться загранпаспорт. Для выезда детей до 14 лет требуется свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве, однако с 2026 года понадобится загранпаспорт. В случае длительного пребывания в перечисленных странах может потребоваться регистрация или оформление вида на жительство, а на границе в отдельных случаях — заполнение миграционной карты.
Где визы можно оформить прямо в аэропорту
В некоторых странах россияне могут оформить визу непосредственно по прибытии в международный аэропорт. Среди таких государств — Саудовская Аравия, где выдается виза по прилету сроком на один год с возможностью пребывания до 90 дней при наличии заграничного паспорта, действительного не менее шести месяцев.
В Иране виза оформляется по прибытии при условии предварительного получения электронного разрешения через интернет. Отдельные провинции Китая позволяют получить транзитную визу на срок до 10 дней при выполнении определенных требований. На Мадагаскаре предусмотрена однократная виза до 90 дней, которая оформляется в аэропорту и стоит 60 евро.
В Египте возможно оформление визы на 30 дней, а также получение бесплатного «Синайского штампа» на 15 дней для посещения Синайского полуострова; оформление производится в аэропортах Каира, Хургады и Шарм-эль-Шейха. В Бахрейне россияне могут получить визу сроком до 14 дней с возможностью продления. Бангладеш предлагает визу на 15 или 90 дней при наличии обратного билета и паспорта, действительного не менее шести месяцев.
В Непале визу на 15, 30 или 90 дней можно получить по прилете. В Габоне оформление визы сроком до 90 дней осуществляется в международном аэропорту Либревиля. Для получения визы потребуется заграничный паспорт со сроком действия не менее шести месяцев с момента выезда из страны, обратный билет, подтверждение бронирования отеля, а также заполненная миграционная анкета (в отдельных случаях).
