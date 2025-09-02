Пьеса Вуди Аллена и рок-опера по песням «Чайф»: какие громкие театральные премьеры ждут екатеринбуржцев

В Екатеринбурге стартует новый театральный сезон, а значит ожидаются громкие премьеры. Например, горожане смогут увидеть постановку по пьесе Вуди Аллена, познакомиться с историей танцовщицы Айседоры Дункан, увидеть рок-оперу по песням группы «Чайф». Какие новинки готовят театры — в обзоре URA.RU
Театр драмы
В учреждении подготовили восемь премьер. С 15 августа идет документальная драма «Корса», в основу легли реальные события жизни героя ДНР и РФ Ольги Качуры. С 22 августа можно посмотреть сказ-мюзикл «Камень» — история о Екатеринбурге времен «лихих 90-х» с использованием стихов Бориса Рыжего и Майи Никулиной. В основе сюжета — судьба Данилы Зотова, который возвращается после армии и обретает волшебный дар.
В октябре зрители увидят спектакль «Непокорная», в котором рассказывается история танцовщицы Айседоры Дункан. Также ведется работа над постановкой «Не от мира сего» по пьесе Александра Островского, которую автор написал последней. Завершится календарный год постановкой новой пьесы Вуди Аллена «Бруклинская сказка». Это будет смесь рождественских историй с вкраплением юмора американского режиссера.
Во второй половине сезона свои работы представит Михаил Заец, который делает театральные хиты. В завершение на большой сцене покажут еще две постановки — от режиссера Алексея Логачева и экс-директор группы «Смысловые галлюцинации» Олега Гененфельда.
Театр музыкальной комедии
Первой премьерой для публики станет спектакль «Колдунья», основанный на повести Александра Куприна «Олеся». Показы пройдут с 28 по 30 ноября. Режиссером постановки выступила Нина Чусова, ранее занимавшая должность главного режиссера театра музыкальной комедии.
В апреле зрителям представят рок-оперу «Время не ждет». В ее основу легли песни группы «Чайф».
Театр юного зрителя
Уже сейчас можно посетить показ спектакля «Мой Мюнхгаузен» — интерпретации «Приключения барона Мюнхгаузена» Рудольфа Эриха Распе в жанре театрального хулиганства. С 15 сентября на сцене появится постановка «Горе от ума» по произведению Александра Грибоедова, а 31 октября состоится премьерный показ «Мухи-Цекотухи» в бессловесной версии. Осенью также запланирована премьера спектакля «Старуха» по повести Даниила Хармса.
К новогодним праздникам в ТЮЗе представят постановку «Алладин и волшебная лампа. Как сбываются мечты». В марте 2026 года ожидается показ постановки «Обыкновенная история» по мотивам романа Ивана Гончарова, а летом следующего года на сцене появится спектакль «Маленький принц».
Театр кукол
С конца августа спустя три года в репертуар вернули постановку «Ромео и Джульетта». На 10 октября запланирована премьера «Повести о собаке» по мотивам произведений Бориса Рябинина. Постановка затронет тему героизма четвероногих в годы Великой Отечественной войны.
12 декабря впервые покажут постановку «Забытая мечта» о том, как взрослые забывают о детских мечтах. В 2026 году ожидается презентация спектакля для самых маленьких «Африкано», завершится сезон 30 мая — в этот день впервые представят «Аленький цветочек».
Детская филармония
25 сентября площадка открывает новый сезон. В предстоящем сезоне пройдут показы премьерного пластического спектакля «Что такое хорошо и что такое плохо», в котором соединились музыка Вольфганга Моцарта, тексты русских поэтов ХХ века, элементы народного, классического и современного танца.
В декабре зрителям представят проект Капеллы мальчиков и юношей, посвященный Году Защитника Отечества. Постановщиком выступит главный режиссер московского Музея Победы Василий Жичин.
Также в филармонии артисты готовят две премьеры для детей. В конце ноября выйдет в свет мюзикл «Царевна-лягушка», а в мае состоится премьера «Пеппи Длинный чулок», над постановкой работала команда из Москвы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!