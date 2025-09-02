Раскрыто имя подозреваемого в убийстве экс-спикера Рады Парубия

Эспрессо: подозреваемого в убийстве Парубия зовут Михаил Сцельников
Подозреваемого зовут Михаил Сцельников
Подозреваемого зовут Михаил Сцельников Фото:
новость из сюжета
Во Львове убит экс-спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий

Подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия зовут Михаил Сцельников. Об этом сообщает украинский телеканал «Эспрессо».

«Подозреваемого в убийстве Парубия зовут Михаил Сцельников», — говорится в материале телеканала. Сообщается, что мужчина публично признал свою вину в преступлении, объяснив свои мотивы.

Как передает телеканал «Общественное. Новости», подозреваемый в ходе общения с журналистами категорически опроверг появившиеся ранее в СМИ утверждения о том, что он действовал под шантажом или давлением со стороны российских спецслужб. Он подчеркнул, что действовал абсолютно самостоятельно, без какого-либо внешнего влияния. По информации канала «Новини LIVE», Сцельников заявил, что целью его поступка был желаемый обмен на военнопленных с последующей поездкой в Россию для поиска тела своего погибшего сына.

